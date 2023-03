Taylor Swift – Safe & Sound (Taylor’s Version): audio, testo e traduzione

L’attesissimo Eras Tour di Taylor Swift è ufficialmente iniziato e la cantante americana ha deciso di fare un regalo speciale a tutti i fan in occasione del primo concerto a Glendale in Arizona (rinominata per l’occasione Swift City, ndr) pubblicando quattro nuovi brani. Safe & Sound (Taylor’s Version) è uno di questi; si tratta di uno dei brani che Taylor aveva scritto per la colonna sonora di Hunger Games, insieme a Joy Williams e John Paul White, che al tempo formavano il duo The Civil Wars.

Visto il periodo in cui è stata pubblicata, idealmente si colloca in Red (Taylor’s Version).

Testo di Safe & Sound (Taylor’s Version):

[Verse 1: Taylor Swift]

I remember tears streaming down your face when I said, “I’ll never let you go”

When all those shadows almost killed your light

I remember you said, ”Don’t leave me here alone”

But all that’s dead and gone and passed tonight

[Chorus: Taylor Swift & Joy Williams, Taylor Swift]

Just close your eyes

The sun is going down

You’ll be alright

No one can hurt you now

Come, morning light

You and I’ll be safe and sound

[Verse 2: Taylor Swift, Taylor Swift & John Paul White]

Don’t you dare look out your window, darlin’, everything’s on fire

The war outside our door keeps ragin’ on

Hold on to this lullaby

Even when thе music’s gone, gone

[Chorus: Taylor Swift & Joy Williams, Taylor Swift]

Just close your еyes

The sun is going down

You’ll be alright

No one can hurt you now

Come, morning light

You and I’ll be safe and sound

[Bridge: Taylor Swift, Joy Williams & John Paul White, Taylor Swift & John Paul White, (Joy Williams), All]

Ooh, ooh

x6

[Chorus: Taylor Swift, Taylor Swift & Joy Williams]

Just close your eyes

You’ll be alright

Come, morning light

You and I’ll be safe and sound

[Outro: Taylor Swift & Joy Williams & John Paul White]

Ooh, ooh

x6

Traduzione di Safe & Sound (Taylor’s Version):

[Verse 1: Taylor Swift]

Mi ricordo le lacrime scorrere sul tuo viso ed ho detto, “Non ti lascerò mai andare”

quando quelle tenebre hanno quasi ucciso la tua luce

mi ricordo che mi hai detto: “non lasciarmi solo”

ma tutto quello è morto, finito e passato stanotte

[Chorus: Taylor Swift & Joy Williams, Taylor Swift]

Solo chiudi gli occhi

il sole sta tramontando

starai bene

nessuno può farti del male adesso

vieni, luce del mattino

tu sarai sano e salvo

[Verse 2: Taylor Swift, Taylor Swift & John Paul White]

Non azzardarti a guardare fuori dalla finestra amore, va tutto a fuoco

la guerra fuori continua a scatenarsi

tieniti a questa ninna nanna

anche quando la musica è finita, finita

[Chorus: Taylor Swift & Joy Williams, Taylor Swift]

Solo chiudi gli occhi

il sole sta tramontando

starai bene

nessuno può farti del male adesso

vieni, luce del mattino

tu sarai sano e salvo

[Bridge: Taylor Swift, Joy Williams & John Paul White, Taylor Swift & John Paul White, (Joy Williams), All]

Ooh, ooh

x6

[Chorus: Taylor Swift, Taylor Swift & Joy Williams]

Solo chiudi gli occhi

il sole sta tramontando

starai bene

nessuno può farti del male adesso

vieni, luce del mattino

tu sarai sano e salvo

[Outro: Taylor Swift & Joy Williams & John Paul White]

Ooh, ooh

x6

I nuovi brani di Taylor Swift:

In occasione dell’uscita dei nuovi brani, di cui tre sono “Taylor’s Version” di canzoni già edite, continuando così il percorso di remake e ripubblicazione della sua intera discografia, sono state rilasciate tre fixed playlist dedicate:

“The More Fearless (Taylor’s Version) Chapter”, a cui si aggiunge “If This Was a Movie (Taylor’s Version)”, pubblicata in origine nel 2011 all’interno del terzo album di Taylor “Speak Now”

“The More Lover Chapter”, con all’interno l’inedita “All Of The Girls You Loved Before”, il cui sound si immerge perfettamente nella cornice dell’album “Lover”, di cui è rimasta traccia non pubblicata fino ad ora

“The More Red (Taylor’s Version) Chapter”, nella quale si inseriscono le “Taylor’s Version” di “Eyes Open” (vincitore del Teen Choice Awards del 2012 come “miglior singolo di un’artista femminile”) e “Safe & Sound” (vincitore del Grammy Awards 2013 come “miglior canzone scritta per Visual Media”), singoli originariamente pubblicati per la colonna sonora del film “The Hunger Games”.