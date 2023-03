Grease: Rise of the Pink Ladies: tutto sulla serie Paramount+

Pronti a tornare a Rydell High? Grease: Rise of the Pink Ladies sta per arrivare in streaming su Paramount+ con una nuova storia e tante nuove canzoni da cantare. La serie è ambientata nel 1954, quattro anni prima del Grease originale.

Grease: Rise of the Pink Ladies, il trailer della serie

Quando uscirà la serie

Grease: Rise of the Pink Ladies debutterà in streaming su Paramount+ il 7 aprile.

Di che cosa parla la serie

Nel 1954, prima che il rock ‘n’ roll spadroneggiasse, prima che i T-Birds fossero i più cool della scuola, quattro emarginati stanchi osano divertirsi a modo loro, scatenando un panico morale che cambierà per sempre la Rydell High.

La serie vede protagonisti Marisa Davila nel ruolo di Jane, Cheyenne Isabel Wells nel ruolo di Olivia, Ari Notartomaso nel ruolo di Cynthia, Tricia Fukuhara nel ruolo di Nancy, Shanel Bailey nel ruolo di Hazel, Madison Thompson nel ruolo di Susan, Johnathan Nieves nel ruolo di Richie, Jason Schmidt nel ruolo di Buddy, Maxwell Whittington-Cooper nel ruolo di Wally e Jackie Hoffman nel ruolo di Asst. Principal McGee.

Dagli studi televisivi Paramount, Grease: Rise of the Pink Ladies è scritto e prodotto esecutivamente da Annabel Oakes (“Atypical”, “Minx”), che funge anche da showrunner e ha diretto un episodio successivo. Alethea Jones (“Made for Love”, “Dollface”, “Evil”) ha diretto l’episodio pilota e altri due episodi ed è produttrice esecutiva. Marty Bowen e Wyck Godfrey producono esecutivamente per Temple Hill, mentre Adam Fishbach è anche produttore esecutivo. Prodotto da Grace Gilroy e prodotto esecutivamente da Erik Feig e Samie Kim Falvey attraverso Picturestart. Le coreografie sono di Jamal Sims, che ha curato anche la regia, e le musiche di Justin Tranter, candidato ai Grammy Award e produttore musicale esecutivo.

