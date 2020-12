E’ appena stata pubblicata la nuova canzone di Taylor Swift ivy Il brano è estratto del secondo album a sorpresa pubblicato dalla cantante americana nel 2020, ovvero evermore.

Annunciando il disco, Taylor ha scritto:

Devo annunciare con orgoglio che il mio nono album e sorellina di folklore uscirà a mezzanotte. Devo essere sincera. Non riuscivamo a smettere di scrivere. Continuavamo a trovare le stesse vibe di folklore e potevamo scegliere se lasciarlo andare e proseguire in mezzo alla foresta della sua musica. Abbiamo deciso di scavare più nel profondo. Non è una cosa che ho mai fatto. Di solito passa del tempo tra un’era e l’altra. Ma con folklore è stato tutto diverso. Quando l’ho composto non sembrava tanto una partenza ma quanto più un ritorno. Ho adorato scrivere queste canzoni con Aaron Dessner, Jack Antonoff, WB, and Justin Vernon. Questa volta abbiamo anche deciso di aggiungere qualche nuova persona al nostro tavolo.

Scopri qui audio, testo e traduzione di tutte le canzoni di evermore!

Evermore:

Evermore contiene al suo interno un totale di 15 brani, più due pezzi inclusi nella versione Deluxe. Taylor ha lavorato a questi pezzi insieme agli stessi collaboratori del precedente Folklore, ovvero Aaron Dessner e il suo produttore storico Jack Antonoff; inoltre il disco ha anche tre featuring, ovvero HAIM, The National e Bon Iver. Con quest’ultimo, lo stesso del bellissimo duetto Exile, con lui ha interpretato il brano che dà il nome all’album.

Traduzione della canzone di Taylor Swift ivy:

[Pre-Chorus] And the old widow goes to the stone every dayBut I don’t, I just sit here and waitGrieving for the living [Chorus] Oh, goddamnMy pain fits in the palm of your freezing handTaking mine, but it’s been promised to anotherOh, I can’tStop you putting roots in my dreamlandMy house of stone, your ivy growsAnd now I’m covered in you [Verse 2] I wish to knowThe fatal flaw that makes you long to beMagnificently cursedHe’s in the roomYour opal eyes are all I wish to seeHe wants what’s only yours [Chorus] Oh, goddamnMy pain fits in the palm of your freezing handTaking mine, but it’s been promised to anotherOh, I can’tStop you putting roots in my dreamlandMy house of stone, your ivy growsAnd now I’m covered [Verse 3] Clover blooms in the fieldsSpring breaks loose, the time is nearWhat would he do if he found us out?Crescent moon, coast is clearSpring breaks loose, but so does fearHe’s gonna burn this house to the groundHow’s one to know?I’d live and die for moments that we stoleOn begged and borrowed timeSo tell me to runOr dare to sit and watch what we’ll becomeAnd drink my husband’s wine [Chorus] Oh, goddamnMy pain fits in the palm of your freezing handTaking mine, but it’s been promised to anotherOh, I can’tStop you putting roots in my dreamlandMy house of stone, your ivy growsAnd now I’m covered in youAnd I’m covered in you [Bridge] So yeah, it’s a fireIt’s a goddamn blaze in the darkAnd you started itYou started itSo yeah, it’s a warIt’s the goddamn fight of my lifeAnd you started itYou started it [Chorus] Oh, I can’tStop you putting roots in my dreamlandMy house of stone, your ivy growsAnd now I’m coveredIn you, in youNow I’m covered in youIn you

Testo della canzone di Taylor Swift ivy:

come si conosce qualcuno?

ti conoscerò dove gli spiriti incontrano le ossa

in una terra di fede dimenticata

il tuo tocco ha prodotto un bagliore iridiscente

appannato ma così grandioso

e la vecchia vedova va alla pietra ogni giorno

ma io no, sto solo lì ad aspettare

addolorata per il vivere

Oh, diamine

il mio dolore si abbina al palmo della tua mano gelida

prendi la mia ma è stata promessa a qualcun altro

oh, non posso

smettila di mettere radici nella mia casa natale

la mia casa di pietra, le tue edere crescono

e adesso sono coperta di te

vorrei sapere

il difetto fatale che ti fa desiderare di essere

magnificamente maledetto

lui è nella stanza

i tuoi occhi opalescenti sono tutto quello che voglio vedere

lui vuole solo quello che è tuo

Oh, diamine

il mio dolore si abbina al palmo della tua mano gelida

prendi la mia ma è stata promessa a qualcun altro

oh, non posso

smettila di mettere radici nella mia casa natale

la mia casa di pietra, le tue edere crescono

e adesso sono coperta di te

i trifogli fioriscono nei campi

la primavera si scatena, il momento è vicino

che cosa farà lui se lo scopre?

luna crescente, la crosta è limpida

la primavera si scatena, ma lo fa anche la paura

lui brucerà questa casa in piedi

come lo sa qualcuno?

io vivo e muoio per i momenti che rubiamo

nel tempo implorato e preso in prestito

quindi dimmi di correre

o abbi il coraggio di sederti e guardare cosa potremmo diventare

e bevi il vino di mio marito

Oh, diamine

il mio dolore si abbina al palmo della tua mano gelida

prendi la mia ma è stata promessa a qualcun altro

oh, non posso

smettila di mettere radici nella mia casa natale

la mia casa di pietra, le tue edere crescono

e adesso sono coperta di te

quindi sì, è un fuoco

è una cavolo di scintilla nel buio

e tu lo hai iniziato

tu lo hai iniziato

quindi si è una guerra

è il cavolo di fuoco della mia vita

e tu lo hai iniziato

lo hai iniziato

oh non posso

smettere di mettere radici nella mia città natale

la mia casa di pietra, le tue edere crescono

e adesso sono ricoperta

di te, di te

adesso sono ricoperta di te