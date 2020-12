E’ appena stata pubblicata la nuova canzone di Taylor Swift closure Il brano è estratto del secondo album a sorpresa pubblicato dalla cantante americana nel 2020, ovvero evermore.

Annunciando il disco, Taylor ha scritto:

Devo annunciare con orgoglio che il mio nono album e sorellina di folklore uscirà a mezzanotte. Devo essere sincera. Non riuscivamo a smettere di scrivere. Continuavamo a trovare le stesse vibe di folklore e potevamo scegliere se lasciarlo andare e proseguire in mezzo alla foresta della sua musica. Abbiamo deciso di scavare più nel profondo. Non è una cosa che ho mai fatto. Di solito passa del tempo tra un’era e l’altra. Ma con folklore è stato tutto diverso. Quando l’ho composto non sembrava tanto una partenza ma quanto più un ritorno. Ho adorato scrivere queste canzoni con Aaron Dessner, Jack Antonoff, WB, and Justin Vernon. Questa volta abbiamo anche deciso di aggiungere qualche nuova persona al nostro tavolo.

Scopri qui audio, testo e traduzione di tutte le canzoni di evermore!

Evermore:

Evermore contiene al suo interno un totale di 15 brani, più due pezzi inclusi nella versione Deluxe. Taylor ha lavorato a questi pezzi insieme agli stessi collaboratori del precedente Folklore, ovvero Aaron Dessner e il suo produttore storico Jack Antonoff; inoltre il disco ha anche tre featuring, ovvero HAIM, The National e Bon Iver. Con quest’ultimo, lo stesso del bellissimo duetto Exile, con lui ha interpretato il brano che dà il nome all’album.

Taylor Swift - closure (Official Lyric Video)

Traduzione della canzone di Taylor Swift closure:

è passato tanto tempo

e vedere i contorni del tuo nome

e dire il dolore

non era giusto

il modo in cui è andato tutto giù

sembra che tu lo sappia adesso

si, ho ricevuto la tua lettera

si, sto meglio

mi ha fatto male conoscerti, proprio nelle ossa

si, ho ricevuto la tua lettera

si, sto meglio

so che è finita, non ho bisogno

della tua chiusura, chiusura

non trattarmi come

come le situazioni che hanno bisogno di essere controllate

sto bene con il mio rancore

e le mie lacrime, le mie birre e le mie candele

posso sentire tu che mi spiani

si, ho ricevuto la tua lettera

si, sto meglio

mi ha fatto male conoscerti, proprio nelle ossa

si, ho ricevuto la tua lettera

si, sto meglio

so che è finita, non ho bisogno

della tua chiusura, chiusura

so di essere solo una grinza nella tua nuova vita

stare amici lo appianerebbe così bene

colpevole, colpevole ci troviamo oltre il mare

che hai messo tra me e te

ma è falso e non necessario

si, ho ricevuto la tua lettera

si, sto meglio

mi ha fatto male conoscerti, proprio nelle ossa

si, ho ricevuto la tua lettera

si, sto meglio

so che è finita, non ho bisogno

della tua chiusura, chiusura

Testo della canzone di Taylor Swift closure:

It’s been a long time

And seeing the shape of your name

Still spells out pain

It wasn’t right

The way it all went down

Looks like you know that now

[Chorus] Yes, I got your letterYes, I’m doing betterIt cut deep to know ya, right to the boneYes, I got your letterYes, I’m doing betterI know that it’s over, I don’t need yourClosure, your closure [Verse 2] Don’t treat me likeSome situation that needs to be handledI’m fine with my spiteAnd my tears, and my beers and my candlesI can feel you smoothing me over [Chorus] Yes, I got your letterYes, I’m doing bettеrIt cut deep to know ya, right to the boneYes, I got your lеtterYes, I’m doing betterI know that it’s over, I don’t need yourClosure, your closureYour closure, your closure [Bridge] I know I’m just a wrinkle in your new lifeStaying friends would iron it out so niceGuilty, guilty, reaching out across the seaThat you put between you and meBut it’s fake and it’s oh so unnecessary [Chorus] Yes, I got your letterYes, I’m doing betterIt cut deep to know ya right to the boneYes, I got your letterYes, I’m doing betterI know that it’s over, I don’t need yourClosure, closure, your closureYour closure