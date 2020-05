Taylor Swift: City of Lover Concert su ABC e Disney +!

Taylor Swift arriverà presto sul piccolo schermo! L’imminente speciale sulla star trentenne, intitolato Taylor Swift City of Lover Concert, andrà in onda il 17 maggio su ABC, come la rete ha rivelato oggi.

La trasmissione andrà in onda subito dopo il finale di stagione di American Idol. E sarà resa disponibile il giorno seguente su richiesta anche su Hulu e Disney +.

Il concerto è stato girato a settembre del 2019 al Teatro L’Olympia di Parigi, in Francia. L’ evento presenta Taylor che canta le canzoni del suo ultimo album Lover ai fan provenienti da oltre 37 paesi. La cantante promette “Un accesso senza precedenti ai suoi momenti dietro le quinte.”

Il concerto è anche l’ultimo grande evento live di Taylor, a seguito della cancellazione del Lover Fest Tour, avvenuta a causa della pandemia.

“Mentre siamo tutti a casa, Taylor Swift e la sua schiera di fan potranno vivere un momento insieme e sperimentare un’esibizione intima e mai vista prima. E siamo così entusiasti di poterlo offrire alla nostra famiglia di spettatori su ABC “, ha detto il dirigente Eric Avram.

Ieri Taylor ha recentemente condiviso una foto dal suo isolamento che ha indotto i fan a formulare una teoria sui suoi nuovi progetti musicali. In molti credono infatti che in quella foto possano essere colti degli indizi di una possibile collaborazione con Katy Perry.

Sempre ieri, proprio la cantante di Never Worn White ha annunciato l’uscita del suo prossimo singolo e tutto lascia pensare che si tratterà di un duetto con Taylor Swift. In attesa di scoprire se effettivamente il featuring ci sarà, ecco il trailer dello speciale che verrà trasmesso da ABC.