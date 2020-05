Taylor Swift ha ispirato una canzone di Paul McCartney: ecco quale!

La pop star statunitense Taylor Swift è stata fonte di ispirazione di uno dei successi più recenti dell’artista britannico Paul McCartney, si tratta della frizzante Who Cares. Ecco cosa racconta uno dei cantautori più amati di sempre, ex membro dei The Beatles, che ha svelato questa curiosità parlandone con la BBC:

Sì, in realtà stavo pensando a Taylor Swift e al rapporto con i suoi giovani fan, simile a quello tra un fratello e una sorella. Stavo immaginando di parlare con uno di questi giovani appassionati e chiedergli se fosse mai stato vittima di bullismo. Ebbene sì, una giovane star dell’ultima generazione può aver dato uno spunto di interesse ad una delle rock star più famose di sempre

Dall’altra parte, anche Taylor Swift non ha tenuto nascosta la sua grande predilezione nei confronti dello stile musicale di Paul McCartney. In un’intervista rilasciata ad una rivista di settore, la ragazza originaria di Reading ha sottolineato quanto il percorso artistico di Paul, e ovviamente quello dei The Beatles, abbia conferito un’impronta indelebile alla sua carriera.

“L’ho conosciuto prima da solista, ma col passare del tempo ho comprato tutti i CD dei Beatles. Paul sa scrivere della sua vita e dei suoi apprendimenti sull’amore con brillantezza e semplicità”.

A ciò, bisogna aggiungere anche il suo debole nei confronti delle nuove canzoni di Paul McCartney, ad esempio Blackbird, brano che l’artista ha eseguito in un suo concerto tenutosi a Nashville qualche anno fa e proprio in quell’occasione Taylor Swift ha avuto modo di ascoltarlo. Ecco il video del brano che è stato ispirato alla cantante e al suo rapporto con i fan:

Paul McCartney - Who Cares

