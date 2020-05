Taylor Swift: ecco come ascoltare la playlist del City Of Lover Concert

Su Disney+ è arrivato il City Of Lover Concert di Taylor Swift, un secret show che la cantante aveva realizzato a settembre con alcuni fortunatissimi fan a Parigi. L’intero concerto è visibile sulla piattaforma della casa di Topolino anche in Italia e per un periodo limitato di tempo.

Potete comunque ascoltare tutte le canzoni live dallo spettacolo direttamente su Youtube e Spotify. La cantante di Lover ha, infatti, pubblicati tutti gli audio dei brani contenuti in questo show unico.

Ecco come ascoltare la playlist del City Of Lover di Taylor Swift

Trovate tutto sul suo canale ufficiale come Live From Paris, stessa cosa su Youtube dove ci sono i vari video dove potrete ascoltare tutti i brani.

Taylor Swift - Death By A Thousand Cuts (Live From Paris)

Come seguire lo show

Per farlo dovete essere iscritti a Disney+, la nuova piattaforma di streaming con un sacco di contenuti della casa di Topolino. Il concerto sarà visibile solo per un periodo di tempo limitato, quindi occorre affrettarvi. Potete anche richiedere la prova gratuita della piattaforma per 7 giorni e godervi lo spettacolo insieme a tanti altri contenuti (QUI per saperne di più).