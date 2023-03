Taylor Swift – All Of The Girls You Loved Before: audio, testo e traduzione

L’attesissimo Eras Tour di Taylor Swift è ufficialmente iniziato e la cantante americana ha deciso di fare un regalo speciale a tutti i fan in occasione del primo concerto a Glendale in Arizona (rinominata per l’occasione Swift City, ndr) pubblicando quattro nuovi brani. All Of The Girls You Loved Before è uno di questi e si tratta dell’unico brano inedito.

Si tratta, infatti, di una canzone mai pubblicata del disco Lover e parla del fidanzato di Taylor Swift, Joe Alwin; nel brano infatti la cantante parla di come tutte le strade percorse hanno portato le loro vite ad incontrarsi e poi ringrazia tutte le donne che lui ha amato prima per averlo reso l’uomo che è adesso, ma gli promette che lei lo ama di più.

Testo di All Of The Girls You Loved Before:

[Verse 1]

When you think of all the late nights

Lame fights over the phone

Wake up in the mornin’ with someone

But feelin’ alone

[Refrain]

A heart is drawn around your name

In someone’s handwriting, not mine

We’re sneakin’ out into town

Holdin’ hands, just killin’ time

[Pre-Chorus]

Your past and mine are parallel lines

Stars all aligned and they intertwined

And taught you

The way you call me “baby”

Treat me like a lady

All that I can say is

[Chorus]

All of the girls you loved before (Ooh)

Made you the one I’ve fallen for

Every dead-end street led you straight to me

Now you’re all I need, I’m so thankful for

All of the girls you loved before

But I love you more

[Verse 2]

When I think of all the makeup

Fake love out on the town (Ooh)

Cryin’ in the bathroom for some dude

Whose name I cannot remember now

[Refrain]

Secret jokes all alone

No one’s home, sixteen and wild (Ooh)

We’re breakin’ up, makin’ up

Leave without sayin’ goodbye (Ooh)

[Pre-Chorus]

And just know that

It’s everything that made me

Now I call you “baby”

That’s why you’re so amazing

[Chorus]

All of the girls you loved before (Ooh)

Made you the one I’ve fallen for

Every dead-end street led you straight to me

Now you’re all I need, I’m so thankful for

All of the girls you loved before

But I love you more

[Bridge]

Your mother brought you up loyal and kind

Teenage love taught you there’s good in goodbye

Every woman that you knew brought you here

I wanna teach you how forever feels like

[Chorus]

The girls you loved before (Ooh)

Made you the one I’ve fallen for

Every dead-end street (Dead-end street) led you straight to me (Straight to me)

Now you’re all I need (All I need), I’m so thankful for

All of the girls you loved before

But I love you more

[Outro]

(I love you more)

(I love you more)

Traduzione di All Of The Girls You Loved Before :

[Verse 1]

Quando pensi a tutte le sere tardi

litigate patetiche al telefono

svegliarsi al mattino con qualcuno

ma sentirsi soli

[Refrain]

Un cuore è disegnato intorno al tuo nome

nella calligrafia di qualcun altro non la mia

Sgattaioliamo in città

tenendoci per mano, passiamo solo il tempo

[Pre-Chorus]

Il tuo passato ed il mio sono due linee parallele

Le stelle si sono allineate e si sono incrociate

e ti ho insegnato

il modo in cui chiamarmi “baby”

trattarmi da signora

tutto quello che posso dire è

[Chorus]

A tutte le ragazze che hai amato prima (Ooh)

che ti hanno reso quello di cui mi sono innamorata

ogni strada senza uscita ti ha portato da me

Ora sei tutto quello di cui ho bisogno, sono grata

A tutte le ragazze che hai amato prima

ma io ti amo di più

[Verse 2]

Quando penso a tutte le volte che si fa pace

amore finto che va in città (Ooh)

Piangendo in bagno per un tizio

di cui ora non ricordo nemmeno il nome

[Refrain]

Battute segrete da soli

casa di nessuno, 16enni e liberi (Ooh)

lasciarsi, fare pace

andare via senza dire addio (Ooh)

[Pre-Chorus]

ed ora che

è quello quello che sono

Ora mi chiami “baby”

ed è per questo che sei fantastico

[Chorus]

A tutte le ragazze che hai amato prima (Ooh)

che ti hanno reso quello di cui mi sono innamorata

ogni strada senza uscita ti ha portato da me

Ora sei tutto quello di cui ho bisogno, sono grata

A tutte le ragazze che hai amato prima

ma io ti amo di più

[Bridge]

Tua madre ti ha cresciuto fedele e gentile

l’amore da adolescente ti ha insegnato che c’è del buono negli addii

ogni donna che hai conosciuto ti ha portato fino a qui

Io voglio insegnarti cosa significa per sempre

[Chorus]

A tutte le ragazze che hai amato prima (Ooh)

che ti hanno reso quello di cui mi sono innamorata

ogni strada senza uscita ti ha portato da me

Ora sei tutto quello di cui ho bisogno, sono grata

A tutte le ragazze che hai amato prima

ma io ti amo di più

[Outro]

(ma io ti amo di più)

(ma io ti amo di più)

I nuovi brani di Taylor Swift:

In occasione dell’uscita dei nuovi brani, di cui tre sono “Taylor’s Version” di canzoni già edite, continuando così il percorso di remake e ripubblicazione della sua intera discografia, sono state rilasciate tre fixed playlist dedicate: