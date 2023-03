Taylor Swift – Eyes Open (Taylor’s Version): audio, testo e traduzione

L’attesissimo Eras Tour di Taylor Swift è ufficialmente iniziato e la cantante americana ha deciso di fare un regalo speciale a tutti i fan in occasione del primo concerto a Glendale in Arizona (rinominata per l’occasione Swift City, ndr) pubblicando quattro nuovi brani. Eyes Open (Taylor’s Version) è uno di questi; si tratta di uno dei brani che Taylor aveva scritto per la colonna sonora di Hunger Games, infatti la canzone parla di tenere sempre gli occhi aperti, anche quando si dorme.

Visto il periodo in cui è stata pubblicata, idealmente si colloca in Red (Taylor’s Version).

Testo di Eyes Open (Taylor’s Version):

[Intro]

Everybody’s waiting

Everybody’s watching

Even when you’re sleeping

Keep your eyes open

[Verse 1]

The tricky thing

Is yesterday, we were just children

Playing soldiers, just pretending

Dreaming dreams with happy endings

In backyards

Winnin’ battles with our wooden swords

But now we’ve stepped into a cruel world

Where everybody stands and keeps score

[Pre-Chorus]

(Keep your eyes open)

[Chorus]

Everybody’s waitin’ for you to break down

Everybody’s watchin’ to see the fallout

Even when you’re sleepin’, sleepin’

Keep your eyes open

[Post-Chorus]

Keep your eyes open

Keep your eyes open

[Verse 2]

So, here you are

Two steps ahead and stayin’ on guard

Every lesson forms a new scar

They never thought you’d make it this far

But turn around (Turn around)

Oh, they’ve surrounded you, it’s a showdown (Showdown)

And nobody comes to save you now

But you got somethin’ they don’t

Yeah, you got somethin’ they don’t

[Pre-Chorus]

You just gotta keep your eyes open

[Chorus]

Everybody’s waitin’ for you to break down

Everybody’s watchin’ to see the fallout

Even when you’re sleepin’, sleepin’

Keep your eyes open

[Post-Chorus]

Keep your eyes open

Keep your eyes

[Bridge]

Keep your feet ready, heartbeat steady

Keep your eyes open

Keep your aim locked, the night goes dark

Keep your eyes open

(Keep your eyes open) x4

[Chorus]

Everybody’s waitin’ for you to break down

Everybody’s watchin’ to see the fallout

Even when you’re sleepin’, sleepin’

Keep your eyes open

[Post-Chorus]

Keep your eyes open

Keep your eyes open

Keep your eyes open

Keep your eyes open

Traduzione di Eyes Open (Taylor’s Version):

Tutti quanti aspettano

Tutti quanti guardano

Anche quando stai dormendo

Tieni i tuoi occhi aperti

La cosa difficile è che

fino a ieri eravamo solo bambini

Che giocavano ai soldati, facevamo finta

Sognando ad occhi aperti

Nel cortile, vincendo battaglie con le nostre spade di legno

Ma ora siamo finiti in un mondo crudele

Dove tutti restano a guardare e contano i punti

Tieni i tuoi occhi aperti

Tutti si aspettando che tu ti lasci abbattere

Tutti stanno guardando per vedere la caduta

Anche quando stai dormendo, dormendo

Tieni i tuoi occhi aperti (x4)

E quindi tu sei qui, due passi avanti e rimani in guardia

Ogni lezione forma una nuova cicatrice

Non avrebbero mai pensato che saresti arrivato fino a qui

Ma voltati, ti hanno circondato

È la resa dei conti, e nessuno verrà a salvarti adesso

Ma tu hai qualcosa che loro non hanno

Si tu hai qualcosa che loro non hanno

Devi solo tenere gli occhi aperti

Tutti si aspettando che tu ti lasci abbattere

Tutti stanno guardando per vedere la caduta

Anche quando stai dormendo, dormendo

Tieni i tuoi occhi aperti

x4

La notte diventa buia

Tieni i tuoi occhi aperti

Tutti si aspettando che tu ti lasci abbattere

Tutti stanno guardando per vedere la caduta

Anche quando stai dormendo, dormendo

Tieni i tuoi occhi aperti

I nuovi brani di Taylor Swift:

In occasione dell’uscita dei nuovi brani, di cui tre sono “Taylor’s Version” di canzoni già edite, continuando così il percorso di remake e ripubblicazione della sua intera discografia, sono state rilasciate tre fixed playlist dedicate: