Taylor Swift – ​no body, no crime feat HAIM: audio, testo e traduzione

E’ appena stata pubblicata la nuova canzone di Taylor Swift no body no crime. Il brano è estratto del secondo album a sorpresa pubblicato dalla cantante americana nel 2020, ovvero evermore; in questa canzone Taylor ha deciso di aver un featuring delle sue grandi amiche HAIM.

Annunciando il disco, Taylor ha scritto:

Devo annunciare con orgoglio che il mio nono album e sorellina di folklore uscirà a mezzanotte. Devo essere sincera. Non riuscivamo a smettere di scrivere. Continuavamo a trovare le stesse vibe di folklore e potevamo scegliere se lasciarlo andare e proseguire in mezzo alla foresta della sua musica. Abbiamo deciso di scavare più nel profondo. Non è una cosa che ho mai fatto. Di solito passa del tempo tra un’era e l’altra. Ma con folklore è stato tutto diverso. Quando l’ho composto non sembrava tanto una partenza ma quanto più un ritorno. Ho adorato scrivere queste canzoni con Aaron Dessner, Jack Antonoff, WB, and Justin Vernon. Questa volta abbiamo anche deciso di aggiungere qualche nuova persona al nostro tavolo.

Evermore:

Evermore contiene al suo interno un totale di 15 brani, più due pezzi inclusi nella versione Deluxe. Taylor ha lavorato a questi pezzi insieme agli stessi collaboratori del precedente Folklore, ovvero Aaron Dessner e il suo produttore storico Jack Antonoff; inoltre il disco ha anche tre featuring, ovvero HAIM, The National e Bon Iver. Con quest’ultimo, lo stesso del bellissimo duetto Exile, con lui ha interpretato il brano che dà il nome all’album.

Audio della canzone di Taylor Swift ​no body no crime:

Taylor Swift - no body, no crime (Official Lyric Video) ft. HAIM

Testo della canzone di Taylor Swift ​no body no crime:

[Intro] He did it x2 [Verse 1: Taylor Swift] Este’s a friend of mineWe meet up every Tuesday night for dinner and a glass of wineEste’s been losin’ sleepHer husband’s actin’ different, and it smells like infidelityShe says, “That ain’t my merlot on his mouthThat ain’t my jewelry on our joint account”No, there ain’t no doubtI think I’m gonna call him out [Chorus: Taylor Swift] She says, “I think he did it, but I just can’t prove it”I think he did it, but I just can’t prove it x2No, no body, no crimeBut I ain’t lettin’ up until the day I die [Post-Chorus] No, noI think he did itNo, noHe did it [Verse 2] Este wasn’t there Tuesday night at Olive GardеnAt her job or anywhereHе reports his missing wifeAnd I noticed when I passed his houseHis truck has got some brand new tiresAnd his mistress moved inSleeps in Este’s bed and everythingNo, there ain’t no doubtSomebody’s gotta catch him out, ’cause [Chorus] I think he did it, but I just can’t prove it (He did it) x2I think he did it, but I just can’t prove itNo, no body, no crimeBut I ain’t lettin’ up until the day I die [Post-Chorus] No, noI think he did itNo, noHe did it [Verse 3: Taylor Swift & Danielle Haim] Good thing my daddy made me get a boating license when I was fifteenAnd I’ve cleaned enough housesTo know how to cover up a sceneGood thing Este’s sister’s gonna swear she was with meShe was with me, dudeGood thing his mistress took out a big life insurance policy [Chorus] They think she did it, but they just can’t prove it x2She thinks I did it, but she just can’t prove itNo, no body, no crimeI wasn’t lettin’ up until the day he x4

Traduzione della canzone di Taylor Swift ​no body no crime:

[Intro] Lo ha fatto x2

[Verse 1: Taylor Swift] Este è una mia amicaCi vediamo tutti i martedì sera per cena e una bottiglia di vinoEste ha perso il sonnoSuo marito si comporta in modo diverso, e puzza di infedeltàdice, “Non è il mio merlot nella sua boccanon sono i miei gioielli nel nostro account condiviso”No, non ci sono dubbipenso che glielo dirò [Chorus: Taylor Swift] Dice “Penso che l’abbia fatto, ma non posso provarlo”Penso che l’abbia fatto, ma non posso provarlo x 2No, nessun corpo, nessun crimineNon ci sarà una tregua finché non morirò [Post-Chorus] No, noPenso che l’abbia fattoNo, nol’ha fatto [Verse 2] Este non c’era quel martedì sera all’Olive Gardеnal lavoro o chissà doveLui riferisce che sua moglie è scomparsae lo noto mentre passo per casa suala sua macchina ha ruote nuovee la sua amante si è trasferita da luiDorme nel letto di Este e tutto il restoNo, non c’è dubbioqualcuno deve incastrarlo perché [Chorus] Penso che l’abbia fatto, ma non posso provarlo x3No, nessun corpo, nessun crimineNon ci sarà una tregua finché non morirò [Post-Chorus] No, noPenso che lo abbia fattoNo, nolo ha fatto [Verse 3: Taylor Swift & Danielle Haim] E’ una buona cosa che mio padre mi abbia fatto prendere lezioni di barca quando ero piccolae ho cambiato abbastanza caseper sapere come coprire una scena del crimineE’ una cosa buona che la sorella di Este dirà che era con meera con me, amicoE’ buona cosa che la sua amante ha una bella assicurazione [Chorus] Pensano che lei l’abbia fatto, ma non possono provarlo x2Pensa che l’ho fatto, ma non può provarloNo, nessun corpo, nessun crimineNon ci sarà una tregua finché non morirò x4