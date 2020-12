E’ appena stata pubblicata la nuova canzone di Taylor Swift happiness. Il brano è estratto del secondo album a sorpresa pubblicato dalla cantante americana nel 2020, ovvero evermore.

Annunciando il disco, Taylor ha scritto:

Devo annunciare con orgoglio che il mio nono album e sorellina di folklore uscirà a mezzanotte. Devo essere sincera. Non riuscivamo a smettere di scrivere. Continuavamo a trovare le stesse vibe di folklore e potevamo scegliere se lasciarlo andare e proseguire in mezzo alla foresta della sua musica. Abbiamo deciso di scavare più nel profondo. Non è una cosa che ho mai fatto. Di solito passa del tempo tra un’era e l’altra. Ma con folklore è stato tutto diverso. Quando l’ho composto non sembrava tanto una partenza ma quanto più un ritorno. Ho adorato scrivere queste canzoni con Aaron Dessner, Jack Antonoff, WB, and Justin Vernon. Questa volta abbiamo anche deciso di aggiungere qualche nuova persona al nostro tavolo.

Scopri qui audio, testo e traduzione di tutte le canzoni di evermore!

Compra QUI evermore!





Evermore:

Evermore contiene al suo interno un totale di 15 brani, più due pezzi inclusi nella versione Deluxe. Taylor ha lavorato a questi pezzi insieme agli stessi collaboratori del precedente Folklore, ovvero Aaron Dessner e il suo produttore storico Jack Antonoff; inoltre il disco ha anche tre featuring, ovvero HAIM, The National e Bon Iver. Con quest’ultimo, lo stesso del bellissimo duetto Exile, con lui ha interpretato il brano che dà il nome all’album.

Traduzione della canzone di Taylor Swift happiness

tesoro quando sono sopra gli alberi

vedo perché è così

ma adesso che sono giù, tutti gli anni che ho dato

è solo merda in cui nuotiamo

ti ho mostrato tutti i miei punti nascosti

stavo ballando quando la musica si è fermata

e in questa mancanza di fiducia, non posso affrontare il reinventarsi

non ho conosciuto ancora la nuova me

ci sarà felicità dopo di te

ma c’era felicità grazie a te

entrambe queste cose possono essere vere

c’è felicità

lasciamoci alle spalle il sangue e i lividi

lasciamoci alle spalle le maledizioni e i pianti

oltre il terrore della notte

inseguita dallo sguardo nei miei occhi

che ti avrebbe amato per tutta la vita

lasciandosi tutto alle spalle

e c’è felicità

dimmi quando il tuo sorriso vincente

ha cominciato a sembrare una smorfia?

da quando tutte le nostre lezioni hanno cominciato a somigliare a delle armi

puntate contro i miei dolori più profondi?

spero che le sarà la tua stupida bellissima

che prenderà il mio posto accanto a te

No, non volevo dire quello

mi dispiace, non riesco a vedere i fatti oltre la mia furia

non hai conosciuto ancora la nuova me

ci sarà felicità dopo di me

ma c’era felicità grazie a me

io credo in entrambe queste cose

c’è felicità

nella nostra storia, in mezzo alla nostra grande separazione

c’è un’alba gloriosa

variegato da scorci di luci

dal vestito che ho indossato a mezzanotte, lasciato indietro

e c’è felicità

non posso farlo andare via facendo di te un cattivo

penso che sia il prezzo da pagare per 7 anni in paradiso

e ho spinto il tuo corpo verso il mio

ogni notte, adesso ricevo finte sottigliezze

nessuno ti insegna cosa fare

quando un bravuomo ti ferisce

e sai di averlo ferito anche tu

tesoro quando sono sopra gli alberi

vedo perché é così

ma adesso i miei occhi sono come pioggia acida sul cuscino

su cui eri solito poggiare la testa

dopo che ti davo il meglio di me

dimmi cosa c’è da dare dopo questo

tutto quello che vuoi da me è la luce verde del perdono

ma non hai conosciuto ancora la nuova me

e penso che lei ti darà questo

ci sarà felicità dopo di te

ma c’era felicità grazie a te

entrambe queste cose possono essere vere

c’è felicità

nella nostra storia, in mezzo alla nostra grande separazione

c’è un’alba gloriosa

variegato da scorci di luci

dal vestito che ho indossato a mezzanotte, lasciato indietro

e c’è felicità

Testo della canzone di Taylor Swift happiness:

Honey, when I’m above the trees

I see this for what it is

But now I’m right down in it, all the years I’ve given

Is just shit we’re dividin’ up

Showed you all of my hiding spots

I was dancing when the music stopped

And in the disbelief, I can’t face reinvention

I haven’t met the new me yet

[Chorus] There’ll be happiness after youBut there was happiness because of youBoth of these things can be trueThere is happiness [Post-Chorus] Past the blood and bruisePast the curses and criesBeyond the terror in the nightfallHaunted by the look in my eyesThat would’ve loved you for a lifetimeLeave it all behindAnd there is happiness [Verse 2] Tell me, when did your winning smileBegin to look like a smirk?When did all our lessons start to look like weaponsPointed at my deepest hurt?I hope she’ll be your beautiful foolWho takes my spot next to youNo, I didn’t mean thatSorry, I can’t see facts through all of my furyYou haven’t met the new me yet [Chorus] There’ll be happiness after meBut there was happiness because of meBoth of these things, I believeThere is happiness [Post-Chorus] In our history, across our great divideThere is a glorious sunriseDappled with the flickers of lightFrom the dress I wore at midnight, leave it all behindAnd there is happiness [Bridge] I can’t make it go away by making you a villainI guess it’s the price I paid for seven years in HeavenAnd I pulled your body into mineEvery goddamn night, now I get fake nicetiesNo one teaches you what to doWhen a good man hurts youAnd you know you hurt him, too [Verse 3] Honey, when I’m above the treesI see it for what it isBut now my eyes leak acid rain on the pillow where you used to lay your headAfter giving you the best I hadTell me what to give after thatAll you want from me now is the green light of forgivenessYou haven’t met the new me yetAnd I think she’ll give you that [Chorus] There’ll be happiness after youBut there was happiness because of you, tooBoth of these things can be trueThere is happiness [Post-Chorus] In our history, across our great divideThere is a glorious sunriseDappled with the flickers of lightFrom the dress I wore at midnight, leave it all behindOh, leave it all behindLeave it all behindAnd there is happiness