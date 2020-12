E’ appena stata pubblicata la nuova canzone di Taylor Swift gold rush. Il brano è il primo estratto del secondo album a sorpresa pubblicato dalla cantante americana nel 2020, ovvero evermore.

Annunciando il disco, Taylor ha scritto:

Devo annunciare con orgoglio che il mio nono album e sorellina di folklore uscirà a mezzanotte. Devo essere sincera. Non riuscivamo a smettere di scrivere. Continuavamo a trovare le stesse vibe di folklore e potevamo scegliere se lasciarlo andare e proseguire in mezzo alla foresta della sua musica. Abbiamo deciso di scavare più nel profondo. Non è una cosa che ho mai fatto. Di solito passa del tempo tra un’era e l’altra. Ma con folklore è stato tutto diverso. Quando l’ho composto non sembrava tanto una partenza ma quanto più un ritorno. Ho adorato scrivere queste canzoni con Aaron Dessner, Jack Antonoff, WB, and Justin Vernon. Questa volta abbiamo anche deciso di aggiungere qualche nuova persona al nostro tavolo.

Evermore:

Evermore contiene al suo interno un totale di 15 brani, più due pezzi inclusi nella versione Deluxe. Taylor ha lavorato a questi pezzi insieme agli stessi collaboratori del precedente Folklore, ovvero Aaron Dessner e il suo produttore storico Jack Antonoff; inoltre il disco ha anche tre featuring, ovvero HAIM, The National e Bon Iver. Con quest’ultimo, lo stesso del bellissimo duetto Exile, con lui ha interpretato il brano che dà il nome all’album.

Ascolta qui la canzone di Taylor Swift gold rush:

Testo della canzone di Taylor Swift gold rush:

[Intro] Gleaming, twinklingEyes like sinkingShips on watersSo inviting, I almost jump in [Chorus] But I don’t like a gold rush, gold rushI don’t like anticipatin’ my face in a red flushI don’t like that anyone would die to feel your touchEverybody wants youEverybody wonders what it would be like to love youWalk past, quick brushI don’t like slow motion, double vision in rose blushI don’t like that falling feels like flying ’til the bone crushEverybody wants youBut I don’t like a gold rush [Verse 1] What must it be like to grow up that beautiful?With your hair falling into place like dominoesI see me padding across your wooden floorsWith my Eagles t-shirt hanging from the doorAt dinner parties, I call you out on your contrarian shitAnd the coastal town we wandered ’round had nеver seen a love as pure as itAnd thеn it fades into the gray of my day-old tea‘Cause it could never be [Chorus] ‘Cause I don’t like a gold rush, gold rushI don’t like anticipatin’ my face in a red flushI don’t like that anyone would die to feel your touchEverybody wants youEverybody wonders what it would be like to love youWalk past, quick brushI don’t like slow motion, double vision in rose blushI don’t like that falling feels like flying ’til the bone crushEverybody wants youBut I don’t like a gold rush [Verse 2] What must it be like to grow up that beautiful?With your hair falling into place like dominoesMy mind turns your life into folkloreI can’t dare to dream about you anymoreAt dinner parties I won’t call you out on your contrarian shitAnd the coastal town we never found will never see a love as pure as it‘Cause it fades into the gray of my day-old tea‘Cause it will never be [Outro] Gleaming, twinklingEyes like sinkingShips on watersSo inviting, I almost jump in

Traduzione della canzone di Taylor Swift gold rush:

[Intro] Spendente, scintillante

Gli occhi affondano

come le navi sull’acqua

Così invitante, mi ci butto quasi dentro

[Chorus] Non mi piace la corsa all’oro, la corsa all’oroNon mi piace prevedere il mio voto arrossatonon piace che ognuno morirebbe per sentire il tuo toccoTutti ti voglionotutti si chiedono come sarebbero essere tepasso davanti, un sfioro veloce

E’ come a rallentatore, ci vedo doppio nel cespuglio di rose

Non mi piace che sembra come volare finché le ossa si spezzano

Tutti ti vogliono

e non mi piace nemmeno la corsa all’oro

[Verse 1] Come deve essere stato crescere essendo così bello?con i tuoi capelli che cadono nel modo giusto come il dominoMi vedo attraversare i tuoi pavimenti di legnoCon la mia maglietta degli Eagles appesa alla tua portaalle cene, non ho fatto passare inosservate le tue idee contraddittoriee la città costiera dove siamo andati non ha mai visto un amore così puroe poi è diventato grigio come il mio te vecchio di un giornoperché non poteva essere mai [Chorus] Non mi piace la corsa all’oro, la corsa all’oroNon mi piace prevedere il mio voto arrossatonon piace che ognuno morirebbe per sentire il tuo toccoTutti ti vogliono

Tutti ti vogliono

tutti si chiedono come sarebbero essere te

passo davanti, un sfioro veloce

E’ come a rallentatore, ci vedo doppio nel cespuglio di rose

Non mi piace che sembra come volare finché le ossa si spezzano

Tutti ti vogliono

e non mi piace nemmeno la corsa all’oro

[Verse 2] Come deve essere stato crescere essendo così bello?con i tuoi capelli che cadono nel modo giusto come il dominola mia vita trasforma la tua in folclorenon mi permetto di sognarti nemmeno piùalle cene, non ho fatto passare inosservate le tue idee contraddittoriee la città costiera dove siamo andati non ha mai visto un amore così puroe poi è diventato grigio come il mio te vecchio di un giornoperché non poteva essere mai [Outro] Spendente, scintillanteGli occhi affondanocome le navi sull’acquaCosì invitante, mi ci butto quasi dentro