E’ appena stata pubblicata la nuova canzone di Taylor Swift dorothea. Il brano è estratto del secondo album a sorpresa pubblicato dalla cantante americana nel 2020, ovvero evermore.

Molti fa di Taylor pensano che la canzone parli di Dorothea West, sorella di Marjorie West (protagonista della canzone marjorie) che è scomparsa quando aveva 5 anni. Entrambe sono cresciute in Pennsylvania come la cantante. Taylor ha anticipato la storia Dorothea nella chat del video di willow dicendo: “Non c’è una continuazione della storia di betty/james/august storyline, ma nella mia mente Dorothea è andata nella stessa scuola di Betty James and Inez. La conoscerete presto“.

Annunciando il disco, Taylor ha scritto:

Devo annunciare con orgoglio che il mio nono album e sorellina di folklore uscirà a mezzanotte. Devo essere sincera. Non riuscivamo a smettere di scrivere. Continuavamo a trovare le stesse vibe di folklore e potevamo scegliere se lasciarlo andare e proseguire in mezzo alla foresta della sua musica. Abbiamo deciso di scavare più nel profondo. Non è una cosa che ho mai fatto. Di solito passa del tempo tra un’era e l’altra. Ma con folklore è stato tutto diverso. Quando l’ho composto non sembrava tanto una partenza ma quanto più un ritorno. Ho adorato scrivere queste canzoni con Aaron Dessner, Jack Antonoff, WB, and Justin Vernon. Questa volta abbiamo anche deciso di aggiungere qualche nuova persona al nostro tavolo.

Scopri qui audio, testo e traduzione di tutte le canzoni di evermore!

Evermore:

Evermore contiene al suo interno un totale di 15 brani, più due pezzi inclusi nella versione Deluxe. Taylor ha lavorato a questi pezzi insieme agli stessi collaboratori del precedente Folklore, ovvero Aaron Dessner e il suo produttore storico Jack Antonoff; inoltre il disco ha anche tre featuring, ovvero HAIM, The National e Bon Iver. Con quest’ultimo, lo stesso del bellissimo duetto Exile, con lui ha interpretato il brano che dà il nome all’album.

Audio della canzone di Taylor Swift ​dorothea:

Taylor Swift - dorothea (Official Lyric Video)

Testo della canzone di Taylor Swift ​dorothea:

[Verse 1] Hey, Dorothea, do you ever stop and think about me?When we were younger down in the parkHoney, making a lark of the miseryYou got shiny friends since you left townA tiny screen’s the only place I see you nowAnd I got nothing but well-wishes for ya [Pre-Chorus] Ooh, this place is the same as it ever wasOoh, but you don’t like it that way [Chorus] It’s never too late to come back to my sideThe stars in your eyes shined brighter in TupeloAnd if you’re ever tired of bеing known for who you knowYou know, you’ll always know me, Dorothea (Uh-uh)Dorothea (Ah-ah) [Post-Chorus] Ooh, you’rе a queen sellin’ dreams, sellin’ makeup and magazinesOoh, from you I’d buy anything [Verse 2] Hey, Dorothea, do you ever stop and think about me?When it was calmer, skipping the prom just to piss off your mom and her pageant schemesAnd damn, Dorothea, they all wanna be yaBut are you still the same soul I met under the bleachers? Well… [Pre-Chorus] Ooh, I guess I’ll never knowOoh, and you’ll go on with the show [Chorus] But it’s never too late to come back to my sideThe stars in your eyes shined brighter in TupeloAnd if you’re ever tired of being known for who you knowYou know, you’ll always know me, Dorothea (Uh-uh)Dorothea (Ah-ah) [Outro] Ooh, oohOoh-woo-ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh-oohOoh, oohOoh-woo-ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-oohDorothea (Ah-ah-ah)Ah-ahOoh

Traduzione della canzone di Taylor Swift ​dorothea:

[Verse 1] Hey, Dorothea, ti fermi mai a pensare a me?quando eri giovane al parcodolcezza, facendo scherno del misteroho amici splendenti da quando ho lasciato la cittàun piccolo schermo è l’unico posto dove ti vedo oranon altro che buoni auguri per te [Pre-Chorus] Ooh, questo posto è lo stesso di sempreOoh, ma non mi piace così [Chorus] non è mai tardi per venire al mio fiancole stelle nei tuoi occhi brillavano più intensamente a Tupeloe sei mai stanca di essere conosciuta per tu sai chisai, conoscerai sempre me, Dorothea (Uh-uh)Dorothea (Ah-ah) [Post-Chorus] Ooh, sei una regina che vende sogni, vendendo trucchi e rivisteOoh, da te comprerei ogni cosa [Verse 2] Hey, Dorothea, ti fermi mai a pensare a me??quando era più tranquillo, saltando il ballo di fine anno per dare fastidio a tuta mamma e i suoi complotti da debuttantee cavolo, Dorothea, tutti vogliono essere tema sei ancora la stessa anima che ho incontrato sotto le tribune? bene… [Pre-Chorus] Ooh, penso che non lo saprò maiOoh, e andrò avanti con lo show [Chorus] non è mai tardi per venire al mio fiancole stelle nei tuoi occhi brillavano più intensamente a Tupeloe sei mai stanca di essere conosciuta per tu sai chisai, conoscerai sempre me, Dorothea (Uh-uh)Dorothea (Ah-ah) [Outro] Ooh, oohOoh-woo-ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh-ooh x 2Dorothea (Ah-ah-ah)Ah-ahOoh