Hayden Christensen sarà Darth Vader nella serie su Obi-Wan Kenobi

Hayden Christensen sarà Darth Vader nella nuova serie Disney Plus interamente dedicata al personaggio di Obi-Wan Kenobi! OMG! Che assurda botta di nostalgia!

L’attore canadese, diventato celebre nei primi anni 2000 proprio grazie al ruolo del coraggioso e tormentato Anakin Skywalker in Star Wars, rivestirà presto i panni dell’iconico personaggio.

A confermare la bellissima notizia, che ci riporta indietro di quasi 15 anni, è Disney stessa. In occasione dell’incredibile conferenza per i suoi investitori, il gigante dell’intrattenimento ha annunciato il coinvolgimento di Hayden Christensen in questo nuovo ambizioso progetto. E non potremmo esserne più felici!

Hayden Christensen sarà Darth Vader nella serie di Obi Wan Kenobi: ecco tutto quello che sappiamo sulla serie

Disney ha anticipato in occasione del Disney Investor Day alcuni dei primi dettagli su questa attesissima serie.

OBI-WAN KENOBI. The Original Series sarà ambientata 10 anni dopo i drammatici eventi raccontati nel Capitolo III, La vendetta dei Sith. Nel film, come ricorderete, Hayden interpretava il ruolo di un Anakin Skywalker adulto corrotto dal lato oscuro dalla forza, magistralmente rappresentato dal perfido imperatore Palpatine.

Qui sotto trovate il teaser della serie. Disney ha confermato, fra le altre cose, anche il coinvolgimento dell’attore che sul grande schermo diede il volto ad Obi, Ewan McGregor.

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Le belle sorprese per i fan di Star Wars non sono certo finite qui! A Disney Investor Day il brand ha infatti presentato una valanga di altri contenuti originali. Su Disney Plus arriveranno infatti a breve anche le serie dedicate ad Ahsoka Tano, una serie dedicata a Lando Calrissian, la serie animata di stampo anime Visions, la serie animata The Bad Batch e le serie Andor e Rangers of the New Republic!