Taylor Swift – ​champagne problems: audio, testo e traduzione

E’ appena stata pubblicata la nuova canzone di Taylor Swift champagne problems. Il brano è estratto del secondo album a sorpresa pubblicato dalla cantante americana nel 2020, ovvero evermore.

Annunciando il disco, Taylor ha scritto:

Devo annunciare con orgoglio che il mio nono album e sorellina di folklore uscirà a mezzanotte. Devo essere sincera. Non riuscivamo a smettere di scrivere. Continuavamo a trovare le stesse vibe di folklore e potevamo scegliere se lasciarlo andare e proseguire in mezzo alla foresta della sua musica. Abbiamo deciso di scavare più nel profondo. Non è una cosa che ho mai fatto. Di solito passa del tempo tra un’era e l’altra. Ma con folklore è stato tutto diverso. Quando l’ho composto non sembrava tanto una partenza ma quanto più un ritorno. Ho adorato scrivere queste canzoni con Aaron Dessner, Jack Antonoff, WB, and Justin Vernon. Questa volta abbiamo anche deciso di aggiungere qualche nuova persona al nostro tavolo.

Scopri qui audio, testo e traduzione di tutte le canzoni di evermore!

Evermore:

Evermore contiene al suo interno un totale di 15 brani, più due pezzi inclusi nella versione Deluxe. Taylor ha lavorato a questi pezzi insieme agli stessi collaboratori del precedente Folklore, ovvero Aaron Dessner e il suo produttore storico Jack Antonoff; inoltre il disco ha anche tre featuring, ovvero HAIM, The National e Bon Iver. Con quest’ultimo, lo stesso del bellissimo duetto Exile, con lui ha interpretato il brano che dà il nome all’album.

Ascolta qui la canzone di Taylor Swift champagne problems:

Taylor Swift - champagne problems (Official Lyric Video)

Watch this video on YouTube

Testo della canzone di Taylor Swift champagne problems:

[Verse 1] You booked the night train for a reason

So you could sit there in this hurt

Bustling crowds or silent sleepers

You’re not sure which is worse

[Chorus] Because I dropped your hand while dancingLeft you out there standingCrestfallen on the landingChampagne problemsYour mom’s ring in your pocketMy picture in your walletYour heart was glass, I dropped itChampagne problems [Verse 2] You told your family for a reasonYou couldn’t keep it inYour sister splashed out on the bottleNow no one’s celebrating [Chorus] Dom Pérignon, you brought itNo crowd of friends applaudedYour hometown skeptics called itChampagne problemsYou had a speech, you’re speechlessLove slipped beyond your reachesAnd I couldn’t give a reasonChampagne problems [Verse 3] Your Midas touch on the Chevy doorNovember flush and your flannel cure“This dorm was once a madhouse”I made a joke, “Well, it’s made for me”How evergreen, our group of friendsDon’t think we’ll say that word againAnd soon they’ll have the nerve to deck the hallsThat we once walked throughOne for the money, two for the showI never was ready so I watch you goSometimes you just don’t know the answer‘Til someone’s on their knees and asks you“She would’ve made such a lovely brideWhat a shame she’s fucked in the head,” they saidBut you’ll find the real thing insteadShe’ll patch up your tapestry that I shred [Chorus] And hold your hand while dancingNever leave you standingCrestfallen on the landingWith champagne problemsYour mom’s ring in your pocketHer picture in your walletYou won’t remember all myChampagne problems

Traduzione della canzone di Taylor Swift champagne problems:

[Verse 1] Ho prenotato il treno notturno per un motivocosì potevo sedermi qui dove fa maletroppa folla o dormienti silenziosinon sei sicuro che è peggio [Chorus] perché ho fatto cadere la tua mano mentre ballavoti ho lasciato li in piedimortificato nell’atterraggioproblemi di champagnetua mamma squilla nella tua tascala mia foto nel tuo portafoglioil tuo cuore era un vetro, l’ho fatto cadereproblemi di champagne [Verse 2] lo hai detto alla tua famiglia per una ragionenon potevi tenerlo dentroTua sorella ha tappato la bottiglianessuno stava festeggiando [Chorus] Dom Pérignon, lo hai portato tunessun gruppo di amici ha applauditogli scettici del tuo paesino lo avevano previstoproblemi di champagneavevi un discorso, sei senza parolel’amore si è allontanato dalla tua presanon potevo darti una ragioneproblemi di champagne [Verse 3] Il tuo mida ha toccato la portierarossore di novembre e la tua cura di flanella“questo dormitorio una volta era un manicomio”ho fatto una battuta, “Beh, è giusto per me”Com’è immortale, il nostro gruppo di amicinon pensavamo di dire quelle parole ancora

e presto avranno l’audacia di decorare per i luoghi

dove siamo stati una volta

uno per i soldi, due per lo show

non ero pronta a vederti andare via

a volte solo non sai le risposte

finché qualcuno è in ginocchio e ti chiede

“sarebbe una bellissima sposa

peccato che è incasinata nella testa,” dicono

ma poi trovi la cosa reale invece

lei aggiusterà la tappezzeria che ho strappato

[Chorus] e terrà la tua mano ballandonon ti lascerà mai li in piedimortificato nell’atterraggiocom problemi di champagnel’anello di tua mamma nel taschinola sua foto nel portafoglioti ricorderai tutti i mieiproblemi di champagne