I SuperM mandano un video messaggio ai fan italiani!

Se pensate che i cantanti K-pop non considerino nemmeno per errore il nostro paese vi sbagliate di grosso! Nonostante, ad oggi, nessun grande band è venuta in Italia per esibirsi, questo non significa che gli artisti non apprezzino l’affetto dei fan italiani! Questo è per esempio il caso dei nostri adorati SuperM, che nelle scorse ore hanno inviato un messaggio molto speciale ai fan del Belpaese!

Ecco il video messaggio dei SuperM ai fan italiani!

Grazie all’etichetta Polydor, i fan italiani dei SuperM hanno avuto la possibilità di partecipare ad una speciale challenge dedicata ai ragazzi.

Il 3 Agosto, i fan italiani dei SuperM hanno realizzato una challenge ufficiale in attesa del nuovo singolo “100”. Della canzone su Ginger Generation vi avevamo parlato fra l’altro in questa occasione.



Alla challenge, pensate, hanno partecipato più di 1200 persone sparse in tutta Italia. Uno sforzo collettivo che ha sortito il risultato sperato!

L’etichetta è stata infatti in grado di contattare i ragazzi chiedendo loro di inviare ai fan italiani una speciale clip di ringraziamento. Un messaggio che ha ovviamente mandato in brodo di giuggiole tutti i partecipanti, come potete vedere nel video qui sotto!

SuperM - Video messaggio per i fan Italiani - Reaction

100, vi ricordiamo, è il singolo che ha anticipato l’uscita della scatenata Tiger Inside, di cui trovate video ufficiale, testo e traduzione cliccando qui. Il pezzo è un’esortazione a superare le difficoltà e le sfide, facendo emergere “la tigre” nascosta in tutti noi.

Come saprete, i SuperM pubblicheranno il prossimo 25 settembre il loro disco di debutto, intitolato Super One. Non vediamo l’ora di poterlo ascoltare e, chissà, magari di poter incontrare la band un giorno anche in Italia!

Ci congratuliamo ancora con tutti i fan per questo incredibile risultato! Siamo super fieri di voi!