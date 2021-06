Supersunday: Annunciato il terzo ospite dell’evento. Info e dettagli

In questo ultimo anno e mezzo gli appassionati delle convention hanno dovuto rinunciare ad incontrare dal vivo i loro beniamini. Tuttavia, questo eventi hanno avuto comunque successo nelle loro versioni digitali come successo recentemente con Fandom Vibes. Qualche giorno fa vi avevamo parlato di #SuperSunday, un’iniziativa di Kebi Events dedicata ai supereroi (i dettagli qui). Ecco chi sarà il terzo ospite e le attività

Domenica 13 giugno 2021, Kebi ospiterà la prima edizione digitale del #SuperSunday, una convention interamente dedicata al mondo dei supereroi, supercattivi e superalleati. Ci sarà spazio per l’universo DC Comics fino alle leggende nordiche vichinghe. Tra gli ospiti già confermati Meagan Tandy (Teen Wolf, Batwoman) e Nicole Kang (Batwoman). Oggi Kebi ha annunciato anche il terzo ospite: Herman Tømmeraas. L’attore e produttore norvegese è conosciuto soprattutto per Skam ed è anche tra i protagonisti della serie Netflix Ragnarok.

Per ogni ospite, sono disponibili diverse attività con costi differenziati:

Attività Base

– Panel Q&A con le due ospiti (€20)

– Group Meet&Greet, ovvero le due ospiti e una quantità limitata di fans (€65)

– Video Chat 1:1, dove i fans hanno la possibilità di parlare a tu per tu con gli ospiti (€45)

Attività Extra

– Video messaggio personalizzato (€50)

– Autografi (€45 + spedizione)

– Screenshots, ovvero selfie digitali durante le video chat 1:1 (€5)

– Registrazione della propria Video Chat 1:1 (€10)

Per ulteriori dettagli se siete curiosi di partecipare vi consigliamo di dare un’occhiata al sito.

