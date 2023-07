Sul più bello – La serie: tutto quello che c’è da sapere

Dopo il successo della trilogia cinematografica, i personaggi di Sul più bello tornano con una serie tutta nuova che arriverà direttamente in streaming su Prime Video.

Quando arriverà la serie in streaming

La serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia nel 2024 e le riprese si svolgeranno nella città di Torino dal 4 settembre al 6 novembre 2023.

Di che cosa parla Sul più bello – La serie

dell’operazione ai polmoni, Marta decide che vuole prendere in mano la propria vita. Accanto a lei però, non c’è più Gabriele, che non l’ha mai lasciata nei momenti più difficili della malattia ma che alla fine si è rivelato essere solo un buon amico e non l’uomo della sua vita. Anche per Jacopo e Federica è ora di crescere e prendersi delle responsabilità. Dopo la delusione con Dario, il dottore che aveva in cura Marta, Jacopo deciderà di aprirgli di nuovo il suo cuore, mentre Federica, che sente maturare dentro di sé il desiderio di fare la differenza per qualcuno, trova il grande amore e comincia a fare progetti per il futuro, ma il destino non sempre è concorde con i nostri piani…

Il cast della serie

Nella serie vedremo ancora una volta Ludovica Francesconi nei panni di Marta, ma anche Jozef Gjura, Gaja Masciale e Giancarlo Commare che sarà presente in una piccola parte rispetto ai film.

Sul più bello – La serie è diretta da Francesca Marino (Black Out Love) e sceneggiato da Roberto Proia (Come non detto, Trilogia Sul più bello, Backstage -Dietro le quinte, Hotspot – Amore senza rete).

Ma non è finita qui: il successo della storia di Marta è arrivata oltreoceano. È attualmente in fase di sviluppo in Messico e negli Stati Uniti, il remake di Sul più bello, il film che ha dato vita all’intera saga cinematografica.

Vi potrebbe interessare anche:

Wonka: tutto sul film prequel con Timothée Chalamet

L’estate più calda: intervista al cast del film di Prime Video