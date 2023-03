Jimin dei BTS – Like crazy: video, testo, traduzione e significato

Jimin dei BTS ha pubblicato il suo primo album in studio, Face, e vola in cima alle classifiche.

Il singolo Like Crazy, infatti, ha raggiunto la prima posizione nella classifica Spotify dei brani più ascoltati al mondo.

Like Crazy (English Version) sarà disponibile per la rotazione radiofonica in Italia da venerdì 31 marzo.

Testo di Like Crazy di Jimin (English version)

(I think we could last forever

I’m afraid that everything will disappear

Just trust me)

She’s saying

Baby, 생각하지 마

There’s not a bad thing here tonight

Baby, 떠나도 좋아

있어 줘 오늘까지만

Watch me go

날 적셔 밤새도록 (Away)

아침도

취해서 오지 않게

시끄러운 음악 속에

희미해진 나

드라마 같은 뻔한 story

익숙해져 가

네가 알던 나를 찾기엔 멀리 온 걸까?

Yeah, I know

You know, I know (Ooh)

Face-off

Jimin (지민)

I’d rather be

Lost in the lights

Lost in the lights

I’m outta my mind

이 밤의 끝을 잡아줘

매일 밤

You spin me up high

너를 품은 달

Let me have a taste

Give me a good ride (Oh, I’m fallin’, I’m fallin’, I’m fallin’)

It’s gon’ be a good night (Oh, I’m fallin’)

Forever, you and I

Mmm-hmm

Yeah, hey

Mmm-hmm

Ooh-woah

Mmm-hmm

Mmm-hmm

(Forever, you and I)

거울 속에 비친 나

하염없이 미쳐가

I’m feelin’ so alive, wasting time

I’d rather be

Lost in the lights

Lost in the lights

I’m outta my mind

이 밤의 끝을 잡아줘

매일 밤

You spin me up high

너를 품은 달

Let me have a taste

Give me a good ride (Oh, I’m fallin’, I’m fallin’, I’m fallin’)

It’s gon’ be a good night (Oh, I’m fallin’)

Forever, you and I

This will break me

This is gonna break me (Break me)

No, don’t you wake me (Wake me)

I wanna stay in this dream, don’t save me

Don’t you try to save me (Save me)

I need a way we (Way we)

I need a way we can dream on (On, on, on)

Alone again

What’s the point?

Traduzione

(Penso che potremmo durare per sempre

Ho paura che tutto scompaia

Fidati di me)

Sta dicendo

Tesoro, non pensarci

Non c’è niente di male qui stasera

Tesoro, puoi lasciarlo

Resta con me fino ad oggi

Guardami andare

Bagnami tutta la notte (via)

E anche mattina

Non venire se sei ubriaca

In questa musica ad alto volume

Mi sbiadisce

È una storia simile a un dramma

mi sto abituando

Sei venuta lontano per trovarmi che conoscevi?

Si lo so

Sai, lo so (Ooh)

Preferirei essere

Perso nelle luci

Perso nelle luci

Sono fuori di testa

Dura fino alla fine di questa notte

Ogni notte

Mi fai girare in alto

La luna che ti abbraccia

Fammi avere un assaggio

Fammi fare un bel giro (Oh, sto cadendo, sto cadendo, sto cadendo)

Sarà una buona notte (Oh, sto cadendo)

Per sempre io e te

Mmm-hmm

Sì, ehi

Mmm-hmm

Ooh-woah

Mmm-hmm

Mmm-hmm

(Per sempre, tu ed io)

Mi rifletto nello specchio

Sto impazzendo senza esitazione

Mi sento così vivo, sto perdendo tempo

Preferirei essere

Perso nelle luci

Perso nelle luci

Sono fuori di testa

Dura fino alla fine di questa notte

Ogni notte

Mi fai girare in alto

La luna che ti abbraccia

Fammi avere un assaggio

Fammi are fun bel giro (Oh, sto cadendo, sto cadendo, sto cadendo)

Sarà una buona notte (Oh, sto cadendo)

Per sempre io e te

Questo mi spezzerà

Questo mi spezzerà (Rompimi)

No, non svegliarmi (svegliami)

Voglio restare in questo sogno, non salvarmi

Non provare a salvarmi (salvami)

Ho bisogno di un modo in cui noi (modo in cui noi)

Ho bisogno di un modo in cui possiamo sognare (su, su, su)

Di nuovo solo

Qual e il punto?

Qual è il significato di Like Crazy

In una recente intervista concessa a Rolling Stone, Jimin ha raccontato che Like Crazy è ispirata all’omonimo film del 2011.

Mentre il videoclip ufficiale ha come tema l’incertezza delle relazioni ambigue. Ha raccontato l’artista:

“Ho cercato di esprimere i sentimenti di quel film. Il sentimento che a volte è complesso, si lega a volte alla solitudine, a volte alle emozioni di gioia. Ho cercato di esprimere al meglio tutto ciò in una maniera che fosse anche un po’ sexy, ma non sono certo di come le persone lo recepiranno”.

