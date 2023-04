SUGA dei BTS – Haegeum: video, testo e traduzione della canzone

해금(Haegeum) è la seconda traccia dell’album D-Day di August D, rilasciato il 21 aprile 2023, e in contemporanea all’uscita dell’intero progetto è uscito anche il video ufficiale della canzone.

Il brano del rapper, conosciuto anche come SUGA dei BTS, invita a lasciarsi andare e a liberarsi da ciò che opprime la libertà di pensiero, ma senza cadere in un eccesso di indulgenza verso se stessi.

Ecco il videoclip musicale del brano

Testo di 해금 Haegeum di August D

Yeah

Okay, okay

Yeah, yeah, yeah

이 노래는 해금, yeah (Uh)

올라타 봐 지금, yeah (Uh)

복작대는 리듬 어쩌면

이 또한 또 다른 해금 (Woo, 해금)

이 노래는 해금, yeah (Uh)

올라타 봐 지금, yeah (Uh)

복작대는 리듬 어쩌면

이 또한 또 다른 해금 (Woo, 해금)

이 노래는 해금, yeah

올라타 봐 지금, yeah (Uh, uh)

복작대는 리듬 어쩌면

이 또한 또 다른 해금, yeah (Woo)

해석들은 자유, yeah (Okay)

개소리는 아웃, yeah (Okay)

표현들의 자유

어쩌면 누군가의 죽음 사유 (Okay, okay)

그것 또한 자유일런지 (일런지)

당신의 판단과 추측엔 확실한 신념들이 있는지 (있는지)

당신의 자유와 타인의 자유가 동일하다 믿는지 (믿는지)

그렇다면 주저 말고 올라타 봐

금지된 것들로부터의 해방

각자의 취향조차 이해들을 못 하는 불행한

이 시대를 살아가는 이들을 (Woo)

위한 이 노랜 금지된 것을 푸는 것뿐이지

허나 자유와 방종의 차이쯤은 부디 구분하길 (Yeah, mm)

이 노래는 해금

올라타 봐 지금

복작대는 리듬

또 다른 해금

이 노래는 해금, yeah (Uh)

올라타 봐 지금, yeah (Uh)

복작대는 리듬 어쩌면

이 또한 또 다른 해금 (Woo, 해금)

이 노래는 해금, yeah (Uh)

올라타 봐 지금, yeah (Uh)

복작대는 리듬 어쩌면

이 또한 또 다른 해금 (Woo, 해금)

쏟아지는 정보들은 상상의 자유들을

금지시킴과 동시에

사상의 통일성을 원해 (원해)

꽤나 머리 아픈 각종 노이즈는 눈을 가리고

이제는 생각의 자유조차 범해

각종 논란들은 판단들의 혼란들을

야기시키고 또 쉴 틈 없이 생산되네, uh

과연 우릴 금지시킨 건 무엇일까

어쩌면은 우리 자신 아닐까

자본의 노예, (Ayy) 돈들의 노예 (Ayy)

증오심과 편견 혐오의 노예 (Woo)

유튜브의 노예, (Yeah) 플렉스의 노예 (Yeah)

이기심과 탐욕이 미쳐 날뛰네 (Woo)

눈 감으면 편해 (Ayy) 모든 게 뻔해 (Ayy)

이득에 따라서 뻔히 갈리는 견해 (Woo)

시기와 질투에 다들 말야 눈들이 머네

서로가 서로에게 족쇄를 거는 것도 모른 채 (Ah)

정보의 쓰나미에서 쓸려 내려가지 말길

우린 자유와 방종의 차이쯤은 모두 구분하니

이 노래는 해금

올라타 봐 지금

복작대는 리듬

또 다른 해금

이 노래는 해금, yeah (Uh)

올라타 봐 지금, yeah (Uh)

복작대는 리듬 어쩌면

이 또한 또 다른 해금 (Woo, 해금)

이 노래는 해금, yeah (Uh)

올라타 봐 지금, yeah (Uh)

복작대는 리듬 어쩌면

이 또한 또 다른 해금 (Woo, 해금)

이 노래는 해금, yeah (Uh)

올라타 봐 지금, yeah (Uh)

복작대는 리듬 어쩌면

이 또한 또 다른 해금 (Woo, 해금)

이 노래는 해금, yeah (Uh)

올라타 봐 지금, yeah (Uh)

복작대는 리듬 어쩌면

이 또한 또 다른 해금 (Woo, 해금

Testo romanizzato

Yeah

Okay, okay

Yeah, yeah, yeah

I noraeneun haegeum, yeah (Uh)

Ollata bwa jigeum, yeah (Uh)

Bokjakdaeneun rideum eojjeomyeon

I ttohan tto dareun haegeum (dareun haegeum)

I noraeneun haegeum, yeah (Uh)

Ollata bwa jigeum, yeah (Uh)

Bokjakdaeneun rideum eojjeomyeon

I ttohan tto dareun haegeum (dareun haegeum)

I noraеneun haegeum, yеah

Ollata bwa jigeum, yeah (Uh, uh)

Bokjakdaeneun rideum eojjeomyeon

I ttohan tto dareun haegeum, yeah (Woo)

Haeseokdeureun jayu, yeah (Okay)

Gaesorineun aut, yeah (Okay)

Pyohyeondeurui jayu

Eojjeomyeon nugungaui jugeum sayu (Okay, okay)

Geugeot ttohan jayuilleonji (illeonji)

Dangsinui pandangwa chucheugen hwaksilhan sinnyeomdeuri inneunji (inneunji)

Dangsinui jayuwa tainui jayuga dongilhada minneunji (minneunji)

Geureotamyeon jujeo malgo ollata bwa

Geumjidoen geotdeullobuteoui haebang

Gakjaui chwihyangjocha ihaedeureul mot haneun bulhaenghan

I sidaereul saraganeun ideureul (Woo)

Wihan i noraen geumjidoen geoseul puneun geotppuniji

Heona jayuwa bangjongui chaijjeumeun budi gubunhagil (Yeah, mm)

I noraeneun haegeum

Ollata bwa jigeum

Bokjakdaeneun rideum

Tto dareun haegeum

I noraeneun haegeum, yeah (Uh)

Ollata bwa jigeum, yeah (Uh)

Bokjakdaeneun rideum eojjeomyeon

I ttohan tto dareun haegeum (dareun haegeum)

I noraeneun haegeum, yeah (Uh)

Ollata bwa jigeum, yeah (Uh)

Bokjakdaeneun rideum eojjeomyeon

I ttohan tto dareun haegeum (dareun haegeum)

Ssodajineun jeongbodeureun sangsangui jayudeureul

Geumjisikimgwa dongsie

Sasangui tongilseongeul wonhae (wonhae)

Kkwaena meori apeun gakjong noijeuneun nuneul garigo

Ijeneun saenggagui jayujocha beomhae

Gakjong nollandeureun pandandeurui hollandeureul

Yagisikigo tto swil teum eopsi saengsandoene, uh

Gwayeon uril geumjisikin geon mueosilkka

Eojjeomyeoneun uri jasin anilkka

Jabonui noye, (Ayy) dondeurui noye (Ayy)

Jeungosimgwa pyeongyeon hyeomoui noye (Woo)

Yutyubeuui noye, (Yeah) peullekseuui noye (Yeah)

Igisimgwa tamyogi michyeo nalttwine (Woo)

Nun gameumyeon pyeonhae (Ayy) modeun ge ppeonhae (Ayy)

Ideuge ttaraseo ppeonhi gallineun gyeonhae (Woo)

Sigiwa jiltue dadeul mallya nundeuri meone

Seoroga seoroege jokswaereul geoneun geotdo moreun chae (Ah)

Jeongboui sseunamieseo sseullyeo naeryeogaji malgil

Urin jayuwa bangjongui chaijjeumeun modu gubunhani

I noraeneun haegeum

Ollata bwa jigeum

Bokjakdaeneun rideum

Tto dareun haegeum

I noraeneun haegeum, yeah (Uh)

Ollata bwa jigeum, yeah (Uh)

Bokjakdaeneun rideum eojjeomyeon

I ttohan tto dareun haegeum (dareun haegeum)

I noraeneun haegeum, yeah (Uh)

Ollata bwa jigeum, yeah (Uh)

Bokjakdaeneun rideum eojjeomyeon

I ttohan tto dareun haegeum (dareun haegeum)

I noraeneun haegeum, yeah (Uh)

Ollata bwa jigeum, yeah (Uh)

Bokjakdaeneun rideum eojjeomyeon

I ttohan tto dareun haegeum (dareun haegeum)

I noraeneun haegeum, yeah (Uh)

Ollata bwa jigeum, yeah (Uh)

Bokjakdaeneun rideum eojjeomyeon

I ttohan tto dareun haegeum (dareun haegeum)

Traduzione di해금 Haegeum di August D

Sì

Ok ok

Sì sì sì

Questa canzone è un haegeum, sì

Sali a bordo ora, sì

Questo ritmo vivace

Forse, questo potrebbe essere un nuovo tipo di haegeum

Questa canzone è un haegeum, sì

Sali a bordo ora, sì

Questo ritmo vivace

Forse, questo potrebbe essere un nuovo tipo di haegeum

Questa canzone è un haegeum, sì

Sali a bordo ora, sì

Questo ritmo vivace

Forse, questo potrebbe essere un nuovo tipo di haegeum, sì

L’interpretazione è gratuita per tutti

Fuori con le sciocchezze

Libertà di espressione

Potrebbe essere la causa della morte di qualcuno

Potresti ancora considerarla libertà?

Se le tue convinzioni si riflettono nel tuo giudizio e nelle tue speculazioni

E credi che la tua libertà sia allo stesso livello degli altri

Allora non esitare, sali a bordo

Liberati da tutto ciò che è proibito

Per tutti coloro che vivono in questi tempi sfortunati

Che non capiscono nemmeno i propri gusti

Questa canzone parla semplicemente di liberare ciò che è proibito

Ma devi ricordarti di differenziare la libertà dall’autoindulgenza

Questa canzone è un haegeum

Sali a bordo ora

Questo ritmo vivace

Un nuovo tipo di haegeum

Questa canzone è un haegeum, sì

Sali a bordo ora, sì

Questo ritmo vivace

Forse, questo potrebbe essere un nuovo tipo di haegeum

Questa canzone è un haegeum, sì

Sali a bordo ora, sì

Questo ritmo vivace

Forse, questo potrebbe essere un nuovo tipo di haegeum

L’afflusso infinito di informazioni proibisce la libertà di immaginazione e cerca la conformità del pensiero

Tutti questi rumori dolorosi ti accecano, e

Ora viola persino la libertà di pensiero

Tutte le polemiche incessantemente

Innesca confusione nel giudizio uh

Davvero, cos’è esattamente che ci ha limitato?

Forse lo facciamo a noi stessi

Schiavi del capitalismo, schiavi del denaro

Schiavi dell’odio e del pregiudizio

Schiavi di YouTube, schiavi della flessibilità

L’egoismo e l’avidità sono usciti dai binari

Chiudo gli occhi ed è facile, è tutto così ovvio

Le opinioni si dividono chiaramente a seconda di cosa c’è da guadagnare

Tutti sono stati accecati dall’invidia e dalla gelosia

Senza rendersi conto che si stanno incatenando a vicenda

Non lasciarti travolgere da questo tsunami di informazioni

Perché noi tutti distinguiamo la libertà dall’autoindulgenza

Questa canzone è un haegeum

Sali a bordo ora

Questo ritmo vivace

Un nuovo tipo di haegeum

Questa canzone è un haegeum, sì

Sali a bordo ora, sì

Questo ritmo vivace

Forse, questo potrebbe essere un nuovo tipo di haegeum

Questa canzone è un haegeum, sì

Sali a bordo ora, sì

Questo ritmo vivace

Forse, questo potrebbe essere un nuovo tipo di haegeum

Questa canzone è un haegeum, sì

Sali a bordo ora, sì

Questo ritmo vivace

Forse, questo potrebbe essere un nuovo tipo di haegeum

Questa canzone è un haegeum, sì

Sali a bordo ora, sì

Questo ritmo vivace

Forse, questo potrebbe essere un nuovo tipo di haegeum

