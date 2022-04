Suga dei BTS e PSY annunciano una collaborazione nel brano That That

Questa mattina PSY ha annunciato mediante il suo canale Twitter l’annuncio del nuovo album e la title track del disco è una collaborazione con Suga dei BTS!

That that, questo il titolo della canzone, vede uniti per la prima volta i due idoli del k-pop in una collaborazione musicale, in arrivo il 29 aprile su tutte le piattaforme.

Lo stesso PSY ha pubblicato anche un piccolo assaggio del brano, si tratta di una clip con la base musicale del pezzo che fa sottofondo a una breve intervista.

Il rapper e produttore discografico ha parlato infatti della sua amicizia con Suga, nonostante la differenza d’età che lo separa dal membro dei Bangtan Boys.

Ecco cosa dichiarano nella clip che introduce la canzone:

PSY: “Quando incontro artisti più giovani, non voglio che si sentano a disagio. Non voglio essere qualcuno a cui è difficile approcciarsi. Ci penso molto. Non solo è una persona più giovane di me nel settore, ma sento che è davvero come un amico. Era difficile sentire la differenza di età. Se pensa a me come a un migliore amico, è fantastico per me. Questo mi rende più giovane?”.

Suga: “All’inizio, dato che lui ha molti anni più di me ed è molto rispettato nel mondo degli affari/industria, ero molto nervoso. Sembrava di lavorare con un amico d’infanzia, quindi ha reso il processo di scrittura molto più divertente. In un certo senso siamo diventati migliori amici”.



PSY è lo pseudonimo di Park Jae-sang (Seul, 31 dicembre 1977),ed è un cantautore, nonché rapper e produttore discografico sudcoreano.

È famoso in Corea per le coreografie comiche e colorate che accompagnano le sue canzoni e per il suo senso dell’umorismo. Ha raggiunto la popolarità a livello globale nel 2012 con la sua canzone Gangnam Style.