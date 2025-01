Culpa Nuestra: quando uscirà il film?

Culpa Nuestra, il terzo film della saga iniziata con Culpa Mia, quando uscirà su Prime Video? Ma soprattutto cosa potrebbero aver cambiato rispetto al libro? Rumor insistenti parlano di importanti cambiamenti dalla carta stampata alla macchina da presa.

Culpa Nuestra: tutto quello che dovete sapere sul film

Culpa Nuestra, terzo ed ultimo capitolo della saga di film firmata Prime Video, approderà sulla piattaforma nel 2025. Non ha ancora una data d’uscita ufficiale. Ok ma quando potrebbe uscire? Per noi potrebbe arrivare verso fine anno come per Culpa Tuya. Si, come volti avrete intuito, sarà l’ultimo film con protagonisti Gabriel Guevara e Nicole Wallace ma l’universo della saga è pronto ad espandersi.

Cosa sappiamo di Culpa Nuestra? Il film adatterà il terzo ed ultimo libro della saga Culpables di Mercedes Ron e a quanto pare alcune cose, alcuni dettagli e tempistiche, sono state modificate. Attenzione agli spoiler se non volete sapere nulla su ciò che accadrà in Culpa Nuestra:

il salto temporale non sarà di 10 mesi ma 4 anni: a dichiararlo è stata l’interprete di Sofia, potrebbe aver esagerato oppure no ma questo lo scopriremo soltanto con il rilascio dal primo teaser trailer, sempre che decidano di rivelarlo;

Nick non si trasferirà a NY per lavoro ma a Londra: perchè? Probabilmente in questo modo riusciranno a collegare i due film del franchise dato che My Fault London (in uscita il 13 febbraio su Prime Video, remake del primo film di Culpa Mia) si ambienterà proprio a Londra.

Voi avete già letto Culpa Nuestra e cosa vi aspettate di vedere nel film?

