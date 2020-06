Uno degli appuntamenti immancabili per tutti gli appassionati di musica è da sempre quello rappresentato dagli MTV Video Music Awards 2020. Lo show è storicamente uno fra i più amati e seguiti, negli USA e nel mondo, e vede sfidarsi alcune fra le più grandi star a livello globale a suon di videoclip.

Com’è comprensibile, a causa dell’emergenza Covid-19 molte cose cambieranno anche per quanto riguarda gli MTV Video Music Awards 2020. L’evento, non temete, non è cancellato! Anzi!

Ci sono, almeno da questo punto di vista, delle belle notizie! Il governatore dello stato di New York Andrew Cuomo ha infatti confermato che l’evento si terrà! Da qualche ora a questa parte siamo al corrente di una serie di importanti aggiornamenti che ci hanno regalato, dopo tanto tempo, un bel sorriso!

MTV Video Music Awards 2020: ecco tutto quello che sappiamo!

L’evento, sempre salvo imprevisti dell’ultimo momento, dovrebbe essere il primo award show indoor post lockdown negli Stati Uniti.

Gli MTV Video Music Awards 2020 si terranno domenica 30 agosto al Barclays Center di New York City, con un pubblico molto ridotto (o forse addirittura senza pubblico).

L’evento si svolgerà poi in diversi punti cardine della città. Le esibizioni si svolgeranno infatti nel Bronx, a Brooklyn, a Manhattan e a Staten Island.

Riguardo all’evento, Oliver Weisberg, l’Amministratore Delegato del Barclays Center e dei Brooklyn Net ha dichiarato: