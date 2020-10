Ci sono delle notizie a dir poco fantastiche per tutti gli appassionati dello Slime Fest e di TikTok! Il prossimo 11 dicembre, è ufficiale, si terrà lo Slime Fest 2020! Si tratterà di un’edizione davvero molto speciale e particolare, e non solo alla luce dell’esperienza che stiamo tutti vivendo. Nickelodeon Italia ha infatti annunciato che a presentare l’evento saranno due delle nostre webstar preferite: stiamo parlando di Cecilia Cantarano e Valeria Vedovatti!

Slime Fest 2020 con Cecilia Cantarano e Vale Vedovatti: ecco tutto quello che sappiamo!

Nickelodeon ha annunciato che SlimeFest 2020 andrà in onda venerdì 11 dicembre alle ore 20:00 solo su Nickelodeon, Sky 605. A presentarlo saranno per l’appunto Cecilia Cantarano e Vale Vedovatti, due star di TikTok da milioni di iscritti.



SlimeFest, giunto in Italia alla quinta edizione, tornerà dunque con un format tutto nuovo che, come sempre, saprà far divertire il pubblico di Nickelodeon. L’edizione 2020, non sarà un evento live come quello degli anni passati. Questa volta infatti si tratterà di uno show televisivo, ricco di sorprese, ospiti e, naturalmente tanto slime che arriverà direttamente dai laboratori “segreti” di Nickelodeon.

Il periodo che stiamo vivendo non permette di realizzare l’evento al quale Nickelodeon ha abituato il suo pubblico. Il format di quest’anno sarà, quindi, diverso. Tuttavia, questo non cambierà la sua natura giocosa e divertente. Slime Fest 2020 sarà insomma anche stavolta un’occasione per portare sul palco i cantanti e i creator più amati dalle nuove generazioni.

Per mantenere lo stretto rapporto e il coinvolgimento con il suo pubblico, rendendo speciale l’attesa fino all’11 dicembre data di messa in onda dello show sul canale (Sky 605), Nickelodeon ha creato “Road to SlimeFest”.

Il progetto prenderà vita sul sito e sulle pagine social di Nickelodeon, che contano più di 2,3M di iscritti tra Instagram, Facebook, Twitter e Youtube, e offrirà ogni settimana novità, video, contenuti speciali prodotti dai vari ospiti di SlimeFest. Inoltre, sul sito saranno poi caricati degli estratti dell’evento televisivo.

Oltre a Cecilia Cantarano e Valeria Vedovatti, “madrine” di SlimeFest 2020 ci sarà, infatti, una line-up di creator e artisti incredibile! A presenziare saranno infatti alcuni fra gli idoli i più amati e seguiti dai ragazzi, che verranno svelati nelle prossime settimane, e che insieme realizzeranno il grande spettacolo firmato Nickelodeon.