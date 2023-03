Shazam! Furia degli Dei, la recensione del divertente film DC

Shazam! Furia degli Dei è arrivato nei cinema italiani, finalmente direi! La nuova pellicola di casa DC sarà in grado di portare al cinema grandi e piccini grazie ai suoi colori e alle sue dinamiche famigliari esilaranti. Zachary Levi è sempre perfetto nel ruolo dell’eroe irriverente, forte ma anche impreparato. Le nuove aggiunte al cast si confermano all’altezza delle aspettative e regalano l’eleganza e la dolcezza di cui la pellicola aveva bisogno. Rachel Zegler è bravissima e magnetica. Ecco la recensione di Shazam! Furia degli Dei.

Ecco il trailer di Shazam! Furia degli Dei

Con Shazam! il divertimento è assicurato

La pellicola di David F. Sandberg, come previsto, rientra tra le mie preferite del DC EU. È colorata, divertente ed irriverente come il primo film. Shazam! Furia degli Dei sviluppa tematiche legate alla famiglia, all’eredità ed alla discendenza. I bambini che avevamo conosciuto nel primo film ora sono ragazzi decisamente più coscienziosi anche se conservano quel tocco di spensieratezza e ribellione insita in loro ed indistruttibile. Ho amato il primo film ed il secondo, anche se non entusiasmate e innovativo come il primo, ha saputo divertirmi ed intrattenermi. Ho riso tanto, davvero tanto durante la visione di Shazam! Furia degli Dei. Le risate si generano in maniera genuina dall’inizio alla fine della pellicola. Sono proprio spontanee e le battute davvero studiate a tavolino per far collidere tutti i diversi franchise di Warner Bros: da Harry Potter a House of the Dragon fino a nominare la Marvel e Fast and Furios. In generale non mancano i riferimenti alla cultura pop.

Come vi ho già anticipato, Shazam Furia degli Dei è un film davvero per tutta la famiglia. Avete presente il classico film che possono vedere madre, padre, nonni e nipotini senza che il divertimento venga a meno? Ecco il sequel di Shazam è perfetto per le serata in famiglia. Spero che sia la pellicola in grado di portare più generazioni al cinema. Non è assolutamente volgare né eccessivo, è pensato per poter essere visitato da grandi e piccini senza deludere né l’uno né l’altro. Con molta probabilità alcune battute saranno comprensibili solo da pubblico più maturo ma soltanto perché solo gli adulti o i ragazzi sopra una certa età avranno visto tutte le pellicole citate e riusciranno a fare i necessari collegamenti. Il divertimento è studiato per tutte le età e le risate sono garantite. Vi assicuro che ho riso di gusto tante volte nel corso della visione di Shazam Furia degli Dei e onestamente non vedo l’ora di rivederlo in sala al più presto.

L’azione non manca ed è nel classico stile di DC, pregi e difetti compresi. Se vi piace il tipo di azione proposta nelle ultime pellicole degli studios, come ad esempio Wonder Woman 1984 o Black Adam, adorerete anche quella di Shazam Furia degli Dei. Ovviamente non mancano i collegamenti anche con il film precedente pure sotto l’aspetto della regia dei vari scontri. Io vi confesso che apprezzo le scelte di regia compiute da David F. Sandberg per quanto riguarda i film di Shazam, le trovo non estremamente innovativa ma comunque ben distinguibili e nettamente superiori rispetto a tutte quelle de fu DC EU.

Menzione d’onore per Helen Mirren, sempre elegante e sofisticata anche ora che è la villain del film. Il personaggio che ha grande lustro e spettacolarità in Shazam Furia degli Dei è quello della splendida Rachel Zegler. L’attrice che presto vedremo nei panni della protagonista del film prequel di Hunger Games, La ballata dell’usignolo e del serpente, in Shazam Furia degli Dei ci regala un’ottima interpretazione. Rachel è Anthea, una delle Figlie di Atlante. Non correte a conclusioni affrettate. Il personaggio della Zegler è l’emblema della dolcezza. Anthea si reca sulla terra per scoprire usi e costumi, per conoscere meglio gli umani. Non vuole distruggerli o privarli del suo mondo. Inizia a frequentare la scuola di Billy e Freddy e senza programmarlo si innamora quasi dubito della simpatia e genuinità del giovane Freddy. La coppia composta da Anthea e Freddy è incredibilmente dolce, davo estremamente dolce senza però risultare smielata. Forse il loro è un vero e proprio amore a prima vista ma non gusta nella struttura narrativa del film. Adorabili sono anche le interazioni tra Rachel Zegler e Adam Brody. L’attrice non ha mai nascosto di essere una fan dell’attore di The O.C, infatti recentemente ha proprio dichiarato di essere fa di Adam Brody da anni. In realtà lo potevamo capire anche osservando le ultime foto che la Zegler ha condiviso sui suoi social.

Non so dirvi quale sarà il futuro di Shazam all’interno dei nuovi DC Studios, spero soltanto che venga confermato Zachary Levi nel ruolo. Merita di reinterpretate il personaggio che l’ha reso popolare. Shazam è Zachary, non riuscirei ad associare nessun altro volto all’eroe DC.

Shazam! Furia degli Dei vi aspetta da oggi, 16 marzo, nei cinema.