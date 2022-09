Shawn Mendes ha rilasciato la prima canzone dal film Lyle, Lyle Crocodile

Shawn Mendes ha rilasciato Heartbeat, la prima canzone del film Lyle, Lyle, Crocodile (Il talento di Mr. Crocodile) che lo vede debuttare al doppiaggio.

Il musicista 24enne ha esordito con il brano quest’oggi, appena una settimana prima dell’uscita del film e della colonna sonora.

Il brano apparirà durante i titoli di coda della pellicola, in cui Shawn interpreta la voce del personaggio principale. Guarda il trailer del film qui!

Il cantante è presente in otto tracce della colonna sonora e ha lavorato con Benj Pasek e Justin Paul alle canzoni originali del film.

Testo Heartbeat di Shawn Mendes

I look into the stars at night

The only substitution when it’s not your eyes, yeah

[Pre-Chorus]

Can’t get enough, it’s official

I want a lot and not a little

If we keep it us, it’s so simple

Wherever you are, wherever you are

[Chorus]

Heartbeat

It speeds up whenever you want me

What you got, I want it like all week

I need that, I wanna be wherever you are, wherever you are

Heartbeat

It speeds up whenever you want me

What you got, I want it like all week

I need that, I wanna bе wherever you arе, wherever you are

[Verse 2]

Twenty minutes ‘til I’m home

And tell me all the ways you wanna make this go

[Pre-Chorus]

Now I can’t get enough, it’s official

If you want a lot and not a little

If we keep it us, it’s so simple

Wherever you are, wherever you are

[Chorus]

Heartbeat

It speeds up whenever you want me

What you got, I want it like all week

I need that, I wanna be wherever you are, wherever you are

Heartbeat

It speeds up whenever you want me

What you got, I want it like all week (All week, yeah, yeah)

I need that, I wanna be wherever you are, wherever you are

[Bridge]

Na-na-na, na-na, na-na-na, na

Na-na-na, na-na, na-na-na, na

Na-na-na, na-na, na-na-na, na

Wherever you are, wherever

Na-na-na, na-na, na-na-na, na

Na-na-na, na-na, na-na-na, na (Yeah)

Na-na-na, na-na, na-na-na, na

Wherever you are, wherever you are

[Chorus]

Heartbeat

It speeds up whenever you want me

What you got, I want it like all week

I need that, I wanna be wherever you are, wherever you are

Heartbeat

It speeds up whenever you want me

What you got, I want it like all week

I need that, I wanna be wherever you are, wherever you are

[Outro]

Heartbeat

(What you got, I want it like) All week

What you got, I want it like all week

Wherever you are, wherever you are

Traduzione Heartbeat di Shawn Mendes

Guardo le stelle di notte

L’unico surrogato quando non sono i tuoi occhi, yeah

[Pre-ritornello]

Non ne ho mai abbastanza, è ufficiale

Voglio molto e non poco

Se lo manteniamo noi, è così semplice

Ovunque tu sia, ovunque tu sia

[Coro]

Battito del cuore

Accelera ogni volta che mi vuoi

Quello che hai, lo voglio come per tutta la settimana

Ne ho bisogno, voglio essere ovunque tu sia, ovunque tu sia

Battito del cuore

Accelera ogni volta che mi vuoi

Quello che hai, lo voglio come per tutta la settimana

Ne ho bisogno, voglio essere ovunque tu sia, ovunque tu sia

[Verso 2]

Venti minuti prima di essere a casa

E dimmi in tutti i modi in cui vuoi farlo andare

[Pre-ritornello]

Ora non ne ho mai abbastanza, è ufficiale

Se vuoi molto e non poco

Se lo manteniamo noi, è così semplice

Ovunque tu sia, ovunque tu sia

[Coro]

Battito del cuore

Accelera ogni volta che mi vuoi

Quello che hai, lo voglio come per tutta la settimana

Ne ho bisogno, voglio essere ovunque tu sia, ovunque tu sia

Battito del cuore

Accelera ogni volta che mi vuoi

Quello che hai, lo voglio come per tutta la settimana (tutta la settimana, sì, sì)

Ne ho bisogno, voglio essere ovunque tu sia, ovunque tu sia

[Ponte]

Na-na-na, na-na, na-na-na, na

Na-na-na, na-na, na-na-na, na

Na-na-na, na-na, na-na-na, na

Ovunque tu sia, ovunque

Na-na-na, na-na, na-na-na, na

Na-na-na, na-na, na-na-na, na (Sì)

Na-na-na, na-na, na-na-na, na

Ovunque tu sia, ovunque tu sia

[Coro]

Battito del cuore

Accelera ogni volta che mi vuoi

Quello che hai, lo voglio come per tutta la settimana

Ne ho bisogno, voglio essere ovunque tu sia, ovunque tu sia

Battito cardiaco

Accelera ogni volta che mi vuoi

Quello che hai, lo voglio come per tutta la settimana

Ne ho bisogno, voglio essere ovunque tu sia, ovunque tu sia

[Outro]

Battito del cuore

(Quello che hai, lo voglio come) Tutta la settimana

Quello che hai, lo voglio come per tutta la settimana

Ovunque tu sia, ovunque tu sia