Shawn Mendes: Summer of Love è il titolo del nuovo singolo?

Shawn Mendes, a breve potrebbe pubblicare un singolo inedito che è intitolato appunto Summer Of Love.

Al momento non si conosce ancora la data esatta di uscita della canzone che dovrebbe essere comunque prevista per la settimana di Ferragosto, come ha scritto lo stesso cantante in un post sui social.

Some real bday Love !!! Thank you so much♥️♥️♥️ feeling extremely grateful for all of the people in my life today! also SUMMER OF LOVE NEXT WEEEEEK 🇪🇸🇪🇸 pic.twitter.com/TSZJhbp3w3 — Shawn Mendes (@ShawnMendes) August 8, 2021

Il 6 agosto scorso Shawn aveva pubblicato un video in cui lo si vedeva alla guida di un’auto decapottabile mentre ascoltava una canzone e aveva commentato con le parole “Summer Of Love”.

Summer of love pic.twitter.com/fv5GnMZ6K1 — Shawn Mendes (@ShawnMendes) August 6, 2021

Ieri, 8 agosto, invece, Shawn Mendes ha compiuto 23 anni. Tra i tantissimi auguri ricevuti non potevano mancare anche quelli della fidanzata Camila Cabello: “Buon compleanno amore mio, ogni giorno sono grata per la tua esistenza”, ha scritto la cantante su Instagram nella caption del post che mostra l’artista canadese in una giornata all’insegna del sole e del relax insieme alla sua dolce metà.

Summer of Love, se verrà confermato il titolo, sarà il primo singolo inedito firmato Shawn Mendes dopo l’uscita di Wonder, l’ultimo album in studio dell’artista rilasciato a dicembre 2020.

Il brano segue anche l’uscita di Monster, il pezzo che Shawn e Justin Bieber il 20 novembre scorso hanno pubblicato come loro prima collaborazione e come unico featuring di Wonder.