Jennifer Lawrence e Paolo Sorrentino insieme per un film?

Jennifer Lawrence e Paolo Sorrentino potrebbero presto collaborare per un progetto molto interessarlo, almeno stando alle ultime indiscrezioni provenienti da Hollywood. A rivelarlo è Deadline, secondo cui il regista de La grande bellezza e l’attrice vincitrice dell’Oscar per Il lato positivo potrebbero portare sullo schermo un biopic dedicato a Sue Mengers.

Sempre stando alla fonte il progetto sarebbe assai ambito da tutte le più importanti piattaforme – da Netflix a Apple TV, che pare stiano facendo a gara per aggiudicarsi la produzione con protagonista proprio Jennifer Lawrence.

La sceneggiatura del film è già stata scritta da Lauren Schuker Blum (Orange Is The New Black), Rebecca Angelo (Orange Is The New Black) e John Logan (Skyfall).

Nel film Jennifer Lawrence vestirebbe i panni di Sue Mengers, leggendaria agente che, tra gli anni ’70 e ’80, ha rappresentato alcuni tra i più importanti attori hollywoodiani. Tra questi vi sono stati Candice Bergen, Peter Bogdanovich, Michael Caine, Dyan Cannon, Cher, Joan Collins, Brian De Palma, Faye Dunaway, Bob Fosse, Gene Hackman, Sidney Lumet, Ali MacGraw, Steve McQueen, Mike Nichols, Nick Nolte, Tatum O’Neal, Ryan O’Neal, Burt Reynolds, Cybill Shepherd, Barbra Streisand, Gore Vidal, e Tuesday Weld.

Dopo il piccolo cameo in Dark Phoenix e Red Sparrow Jennifer Lawrence si è presa una lunga pausa dalla recitazione per dedicarsi alla vita privata. Nel frattempo l’attrice è anche convolata a nozze con Cooke Maroney, esperto d’arte della New York’s Gladstone Gallery. Presto dovremmo vedere Don’t Look Up, progetto che la vedrà recitare a fianco di un cast stellare. Insieme a lei ci saranno infatti Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Ariana Grande, Timothée Chalamet e molti altri ancora.

Non ci resta che aspettare per sapere se il biopic sulla leggendaria agente Sue Mengers sarà il suo prossimo progetto.