Shawn Mendes e Camila Cabello si sposano? Si parla di una proposta!

Shawn Mendes e Camila Cabello si sposano? La notizia che sta facendo il giro della rete e che ha portato il nome di Shawn nella top 10 dei trending topic mondiali è stata lanciata dall’account @ThePopTingz. L’indiscrezione sarebbe in realtà partita dal celebre insider DeuxMoi. Ma sarà vero? Ecco cosa sappiamo!

Shawn Mendes e Camila Cabello si sposano?

Clicca qui per comprare Wonder!





Quello che leggiamo è che Shawn, dopo circa due anni di relazione, avrebbe ufficialmente chiesto la mano alla splendida Camila.

Si dice infatti che l’artista abbia già fatto la proposta all’artista di Liar e che un annuncio a riguardo arriverà molto presto.

According to an insider, Shawn Mendes and Camila Cabello are reportedly engaged!💖💍 An announcement will be made by the couple soon! pic.twitter.com/uV99aS2hSq — Pop Tingz (@ThePopTingz) January 20, 2021



La coppia, come saprete, è unita più che mai. I due hanno passato gli ultimi mesi di quarantena insieme, nella casa di Camila a Miami. La loro “convivenza forzata” li avrebbe dunque uniti a tal punto da spingerli a fare il grande passo.

A Camila, di cui è pazzamente innamorato, Shawn Mendes ha dedicato praticamente tutto il suo ultimo documentario In Wonder e gran parte del suo repertorio. In una recente intervista, l’artista canadese ha rivelato di avere avuto una crush per lei praticamente fin dal primo momento.

I due, come saprete, si sono conosciuti in un primo momento grazie al brano I know what you did last summer. Successivamente entrambi hanno fatto il loro percorso artistico, per poi tornare a collaborare in occasione della mega hit Señorita. Proprio qui è scoppiata una passione che ha portato i due a diventare letteralmente inseparabili.

Quanto detto fin’ora, ovviamente, va preso con le pinze. Né Shawn né Camila hanno (per il momento) confermato o smentito il fidanzamento. Se ci fosse per davvero un matrimonio in arrivo, in ogni caso, noi ne saremmo più che felici!