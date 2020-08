L’indiscrezione bomba l’ha lanciata il magazine In Touch. Sembrerebbe infatti che la storia d’amore fra Shawn Mendes e Camila Cabello sia finita. A riguardo non ci sono conferme al 100%, ma pare che una fonte vicina alla coppia abbia raccontato più di qualche dettaglio a riguardo.

Shawn Mendes e Camila Cabello si sono lasciati? Ecco tutto quello che sappiamo

In Touch non si riferisce ad una vera e propria rottura, ma più che altro ad una pausa. Shawn Mendes e Camila Cabello avrebbero deciso di passare del tempo da soli.

I mesi della quarantena i due artisti (vi ricordate la loro commovente live session di coppia?) li avevano passati insieme. Terminata la vera e propria emergenza, Shawn Mendes avrebbe preso armi e bagagli e sarebbe ripartito alla volta della California. Inizialmente anche Camila Cabello sarebbe dovuta tornare ad LA con il fidanzato. Ma così non è stato, purtroppo.

La fonte “segreta” avrebbe raccontato ad In Touch:

Nonostante i loro numerosi impegni di lavoro, hanno passato molto del loro tempo insieme nel corso dell’ultimo anno. Erano innamorati e anche migliori amici. E loro sono tutt’ora. L’ultimo anno però è stato per loro un turbinio di emozioni, e si sono supportati a vicenda. Non è successo nulla di realmente brutto fra di loro. Hanno semplicemente capito di aver bisogno di passare del tempo da soli e separati.

La fonte ha tenuto sottolineare che la scelta, per i due, non è stata facile. E che, entrambi, potrebbero avere avuto bisogno di questa pausa l’uno dall’altro per riflettere sul loro rapporto.

La risposta alla domanda iniziale è: no, ufficialmente Shawn Mendes e Camila Cabello non si sono lasciati. Diciamo semplicemente che per ora i segnali non sembrano essere dei migliori.