Justin Bieber: Anyone è il nuovo singolo e sarà presentato a Capodanno?

Si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui Justin Bieber sarebbe sul punto di pubblicare un nuovo singolo inedito! E l’occasione in cui l’artista canadese lo presenterà non potrebbe essere più entusiasmante! Si dice infatti che in occasione dello speciale live di Capodanno 2021 Justin lancerà il nuovo brano Anyone!

Justin Bieber: Anyone sarà il suo nuovo singolo! Ecco cosa sappiamo

L’unica certezza è che il prossimo 31 dicembre Justin Bieber terrà uno speciale live per il Capodanno 2021 in collaborazione con T-Mobile.

Clicca qui per comprare Lonely di Justin Bieber e Benny Blanco!





Questo sarà il primo vero live completo che l’artista terrà dal 2017 a questa parte. Attenzioe però: lo show non sarà disponibile in Italia. L’accesso al live sarà infatti prerogativa di tutti gli utenti registrati al servizio T-Mobile.







Detto questo, sembra che una volta terminato il concerto, quando in Italia sarà il 1 gennaio 2021 da diverse ore. Justin rilascerà il nuovo singolo Anyone.

Il titolo del pezzo ce l’ha spoilerato Justin stesso con una diretta streaming in collegamento con l’amico Judah Smith. Nel corso della diretta, Justin ha voluto farci sentire un brevissimo estratto della canzone, rivelandone anche il titolo. In teoria avrebbe dovuto rimanere un segreto, ma l’artista proprio non ha resistito!

In base alla reazione della moglie, Hailey Bieber, sembra proprio che sarà un altro piccolo capolavoro!

.@justinbieber is going to drop his new single called ” Anyone ” on January 1st. The song officially been on the #BieberNYE set listpic.twitter.com/0HXJzc4r0m — BIEBER (@availablebiebzs) December 18, 2020

Gli atttentissimi belieber hanno inoltre notato un indizio che lascerebbe intendere che Anyone farà parte della scaletta del live di Justin con T-Mobile del 31 dicembre.