Sfera Ebbasta: la recensione di Famoso su Ginger Generation

Sfera Ebbasta è tornato. E contrariamente alle immagini del video ufficiale di Bottiglie Privé, no, non è morto. Al contrario è vivo e vegeto ed è in forma più che mai. Esce oggi i tutte le piattaforme di streaming e negli online store Famoso, il suo quarto disco. Un album che, già sappiamo, frantumerà record e farà molto parlare di sé. Tanto a livello italiano come internazionale.

Sfera Ebbasta: la recensione di Famoso

Il processo creativo dietro Famoso Sfera Ebbasta ce l’ha raccontato nel suo documentario, che potete vedere cliccando qui e attivando la prova gratis di Amazon Prime Video. Un film quello su Sfera che ci spiega come è riuscito ad arrivare dove è oggi. Ovvero sull’Olimpo dei rapper più apprezzati a livello italiano ma anche mondiale.

Già, perché Famoso è anche e soprattutto un disco dall’approccio e dal tocco internazionale. Un album che funziona tantissimo per la varietà e l’incisività, anche radiofonica, dei suoi contenuti.

Se Rockstar (disco fortunatissimo) era il racconto dell’ascesa, Famoso è l’incoronazione di fronte al suo reame. Famoso è la celebrazione di un artista che è stato capace di includere nel suo disco collaborazioni con i Migos (in Abracadabra c’è la firma di Offset), Steve Aoki (incredibile in questo senso Salam Alayum, vera hit da club) e J Balvin (nell’altro papabile singolo Baby).

Famoso, seppure non nasconda lati più cupi (è il caso delle rime di TikTok, con Marra e Gué) è un disco fondamentalmente allegro, colorato e radio friendly. Un progetto dove si alternano pezzi più duri (come il Freestyle finale) a brani molto più leggeri (è il caso di Hollywood e 6 AM).

Un album, questo, che soddisferà di certo i fan della vecchia guarda e conquisterà un pubblico molto più ampio. Ma soprattutto un progetto discografico fatto praticamente solo di vere hit.