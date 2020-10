Il super deluxe Box del nuovo attesissimo album di sfera Ebbasta. Box comprendente quadro della cover in tela, l’album in formato vinile e CD deluxe con copertina alternativa e cornice sagomata + lithography cards by haris nukem, collana con Ciondolo Croce by britto, special T-Shirt. Edizione limitata e Numerata. Ogni copia è autografata da sfera. Famoso è il nuovo capitolo della storia di sfera Ebbasta, dopo l’incredibile exploit del bestseller rockstar. Dalla periferia milanese ai vertici di tutte le classifiche, sfera oggi è il principale riferimento per la nuova scena musicale italiana all’estero.