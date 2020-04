Selena Gomez: la pagina italiana organizza un Virtual Concert

La pagina ufficiale italiana di Selena Gomez ha previsto un’importante iniziativa per tutti i fan della cantante. Venerdì 24 aprile si terrà, infatti, l’evento dal titolo Selena Gomez’s Thrilling Performances: A Virtual Concert.

In un momento in cui siamo costretti ognuno a casa propria e lontani l’uno dagli altri, il Team italiano ha voluto regalare una piccola gioia ai Selenators mettendo insieme questo piccolo spettacolo.

Come seguire il virtual concert di Selena Gomez

Seguirlo è molto semplice. Vi basterà scaricare l’app gratuita MyCircleTV e sintonizzarvi venerdì 24 aprile alle ore 18. Il team italiano fornirà a tutti i partecipanti un codice per accedere al concerto virtuale. Gli amministratori della pagina e i fan potranno interagire e commentare tra di loro, scambiandosi pareri sulla propria beniamina.

Selena Gomez’s Thrilling Performances: A Virtual Concert🎵 Venerdì 24 Aprile alle 18:00 ci riuniremo per guardare insieme le migliori performance di Selena💖

Gli ultimi progetti di Selena Gomez

In questo momento l’ex stellina Disney è come tutti in auto isolamento insieme ad alcuni suoi amici. Da poco ha rilasciato una collezione di merchandise dedicata al suo brano Dance Again e rilasciato anche la versione deluxe di Rare con ben tre brani inediti, tra cui l’attesissimo Boyfriend.

Inoltre sta continuando a lavorare alla sua collezione di make up, la Rare Beauty che sarà rilasciata nel Nord America questa estate in esclusiva da Sephora.