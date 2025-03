Eurovision 2025: video e testo di Kiss Kiss Goodbye (Repubblica Ceca)

Kiss Kiss Goodbye di ADONXS è il brano che rappresenta la Repubblica Ceca all’Eurovision Song Contest 2025. Oltre a una carriera nella musica, l’artista è un ballerino professionista e modello, ma è diventato famoso come vincitore del SuperStar Czech-Slovakia nel 2021 e da allora ha pubblicato una serie di singoli e il suo album di debutto. ADONXS è cresciuto ascoltando i Queen, Depeche Mode, Elton John e Prince, e ha citato Troye Sivan, Mahmood, e Conan Gray tra le sue influenze attuali.

Il video ufficiale della Repubblica Ceca a Eurovision 2025

Testo di Kiss Kiss Goodbye

Blow me a kiss goodbye

I don’t want my tears to dry

One kiss of love

One kiss of desperation

In a moment two of us collide

There’s no other place to hide

Only one survives when the night arrives

Will you be my ride or die

You

You seem so holy

It almost fooled me

Truly

When you said you loved me

It almost moved me

KISS KISS GOODBYE

KISS KISS GOODBYE

NOW KEEP YOUR

HALF APOLOGIES

DRUNK IN APATHY

OVER AND OVER AGAIN

KISS KISS

Caught in the motion you’re wearing me out

Tainted devotion heart on the ground

Only one survives when the night arrives

Will you be my ride or die

You

You seem so holy

It almost fooled me

Truly

When you said you loved me

It almost moved me

KISS KISS GOODBYE

KISS KISS GOODBYE

NOW KEEP YOUR

HALF APOLOGIES

DRUNK IN APATHY

OVER AND OVER AGAIN

Blow me a kiss goodbye

See how my tears run dry

One kiss of love

Won’t feel the same tonight

YOU

YOU

NOW KEEP YOUR

HALF APOLOGIES

DRUNK IN APATHY

OVER AND OVER AGAIN

KISS KISS

Traduzione

Mandami un bacio d’addio

Non voglio che le mie lacrime si asciughino

Un bacio d’amore

Un bacio di disperazione

In un momento due di noi si scontrano

Non c’è altro posto dove nascondersi

Solo uno sopravvive quando arriva la notte

Sarai il mio passaggio o morirai

Tu

Sembri così santo

Mi ha quasi ingannato

Davvero

Quando hai detto che mi amavi

Mi ha quasi commosso

BACIO BACIO ADDIO

BACIO BACIO ADDIO

ORA TIENI LE TUE

MEZZE SCUSE

UBRIACO DI APATIA

ANCORA E ANCORA

BACIO BACIO

Preso nel movimento mi stai sfinendo

Cuore di devozione contaminato a terra

Solo uno sopravvive quando arriva la notte

Sarai il mio passaggio o morirai

Tu

Sembri così santo

Mi ha quasi ingannato

Davvero

Quando hai detto che mi amavi

Mi ha quasi commosso

BACIO BACIO ADDIO

BACIO BACIO ADDIO

ORA TIENI LE TUE

MEZZE SCUSE

UBRIACHE DI APATIA

ANCORA E ANCORA

Dammi un bacio d’addio

Guarda come le mie lacrime si seccano

Un bacio d’amore

Non sarà lo stesso stasera

TU

TU

ORA TIENI LE TUE

MEZZE SCUSE

UBRIACHE DI APATIA

ANCORA E ANCORA

BACIO BACIO

Cosa ne pensate del brano della Repubblica Ceca a Eurovision 2025?