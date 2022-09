Selena Gomez My Mind & Me: info, quando andrà in onda e teaser del documentario

Il primo documentario di Selena Gomez è pronto ad arrivare sui nostri schermi. La cantante aveva, infatti, annunciato l’arrivo del suo My Mind & Me che andrà in onda su AppleTv (e non Netflix come si vociferava all’inizio). Un documentario che in tanti aspettavano, soprattutto i fan che da anni avevano il desiderio di vedere qualcosa di così profondo sulla loro beniamina. Che raccontasse bene, dalle sue parole, quella parte della sua vita.

Quando uscirà Selena Gomez My Mind & Me

Il documentario, che sarà un’esclusiva su AppleTV sarà rilasciato il prossimo 4 novembre. Manca, infatti, poco più di un mese al rilascio di questo nuovo progetto della cantante che promette di essere molto emotivo e raccontare la sua realtà.

Guarda il teaser ufficiale di Selena Gomez My Mind & Me

Come si può percepire già dal teaser, la cantante di Rare, racconterà la sua battaglia con il Lupus, i momenti di depressione. Del suo Revival Tour e dell’interruzione dello stesso, dovuto appunto al trapianto di rene che ha dovuto subire. Selena racconterà in prima persona tutto quello che ha vissuto.

Il suo brand Rare Beauty

Continua a gonfie vele l’attività per il brand di cosmesi, Rare Beauty. Un successo che ha coinvolto anche l’Italia e che ha permesso a Selena di entrare anche nel mondo del beauty business. Di recente oltre ai nuovi rossetti Kind Word (ve ne avevamo parlato QUI) ha lanciato alcuni mini set per le festività di natalizie.