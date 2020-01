Elettra Lamborghini a Sanremo: significato di Musica (e il resto scompare)

Anche la cantante Elettra Lamborghini ha spiegato a Tv Sorrisi E Canzoni il significato del brano con cui parteciperà al Festival di Sanremo. La sua canzone è intitolata Musica (E il resto scompare) e potrebbe riservarci più di una sorpresa.

Quando mi hanno detto che avrei partecipato al Festival non me l’aspettavo e subito dopo ho festeggiato con la mia famiglia. Partecipare a Sanremo è per me una grandissima emozione ed è un motivo d’orgoglio. Musica e il resto scompare è una canzone che mi rispecchia molto e anche nel testo la sento mia. Ogni volta che la canto mi vengono i brividi e spero di farli venire anche a voi. Ovviamente non posso dirvi troppo perché voglio che rimanga una sorpresa, ma sono pronta a stupirvi perché Sanremo non è uno scherzo ed io voglio farmi trovare pronta. E’ il festival più importante a cui io abbia mai partecipato, sarà una virgola nella mia carriera da cantante. Ci divertiremo, mi divertirò e io resterò sempre la stessa perché affronterò tutto con il sorriso.

La partecipazione della “twerking queen” Elettra Lamborghini ad una manifestazione canora così tradizionale ha suscitato sin da subito molta curiosità, soprattutto perché le canzoni sinora interpretate dalla cantante sono molto lontane dallo stile sanremese.

Ma è proprio dalle sue parole sulla canzone che possiamo intendere che la vedremo, in questa occasione, in una veste completamente inedita. La sua partecipazione a Sanremo è infatti quella che lei considera “una virgola” nella sua carriera da cantante, in pratica è un nuovo inizio per la sua musica.