The Ferragnez – La serie: il testo della sigla cantata da Fedez e Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez hanno pubblicato via Instagram Stories la sigla di The Ferragnez – La serie di Prime Video.

La canzone, divertente e ironica, non poteva che essere cantata dal rapper stesso e dall’imprenditrice digitale e ci dà un ulteriore assaggio della serie, senza filtri e deliziosamente ironica.

Ecco il video della sigla di The Ferragnez – La serie che è stato appena diffuso anche dal servizio di video on demand Amazon Prime Video.

The Ferragnez – La serie: testo della sigla

[Fedez]

Tutto è iniziato con un cane e un papillon

[Chiara]

Ma pensa un po’

[Fedez]

E ora allarghiamo la famiglia ancora un po’

[Chiara]

Tipo yo-yo

[Fedez]

Perché ogni volta che mi baci è un K.O.

[Chiara]

Quindi baciami stupido

e inizia lo show

[Fedez e Chiara]

The Ferragnez

Di cosa parla e quando esce la serie:

Grazie al docu-reality Amazon Original The Ferragnez – La serie, il pubblico e i fan avranno accesso esclusivo al dietro le quinte della quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez, scoprendo la loro famiglia come non l’hanno mai vista prima.

Con uno sguardo inedito e intimo, la serie racconterà con delicatezza e ironia passioni, gioie, lacrime e ambizioni di una giovane coppia normale e straordinaria che si aprirà per svelarsi e per scoprire aspetti intimi e mai visti prima di sé e del proprio rapporto, accettando con coraggio di mettersi a nudo, di scavare a fondo e di aprire agli spettatori le porte della loro casa.

Accanto a loro, oltre al piccolo Leone, primogenito della coppia, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine, per tracciare un grande ritratto di famiglia.

Gli otto episodi di The Ferragnez – La serie, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutteranno in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori nel mondo il 9 dicembre 2021.