Sanremo 2025: Settembre è il vincitore delle Nuove Proposte

Giovedì 13 gennaio è stata disputata la finale della categoria Nuove proposte di Sanremo 2025 che ha visto la contesa della vittoria tra i finalisti Alex Wyse con Rockstar e Settembre con Vertebre. Il verdetto è stato annunciato da Carlo Conti sul palco dell’Ariston e il vincitore è dunque Settembre.

“Io non sono abituato, nella vita ho vinto perché ho una famiglia che mi ama, un tetto sulla testa, e in questo ho vinto. Tanta gente non ha mai creduto in me, alcune volte anche io non ho creduto in me, quindi grazie grazie a tutti. È un sogno”. ha dichiarato l’ artista emozionato dopo aver ritirato il premio.

Chi è Settembre

Andrea Settembre, nato e cresciuto a Napoli, classe 2001, ha una voce graffiante e un talento unico nel raccontare le emozioni della Generazione Z. Fin da piccolo prende lezioni di canto e partecipa a concorsi e talent dove riesce sempre a distinguersi, da Io Canto, a The Voice of Italy, a X Factor.

Si forma amando la musica cantautoriale italiana, da Pino Daniele a Lucio Battisti. Il giovane artista sta conquistando il pubblico unendo il dialetto napoletano al cantautorato italiano, in uno stile fresco e moderno, aumentando sempre di più il numero di persone che lo segue e che lo ascolta.

Vertebre replica il successo della cover del brano Amandoti dei CCCP – Fedeli alla linea, prodotta da BNJMN, che Settembre aveva reso personale inserendo delle frasi in dialetto napoletano e dedicandola a un’esperienza vissuta.

Sono stati annunciati i suoi primi due grandi concerti: l’8 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma e l’11 aprile alla Casa della Musica di Napoli. Le prevendite sono disponibili su TicketOne, le date sono organizzate da Isola degli Artisti.

Intanto, la sua canzone che lo ha portato a vincere tra le nuove proposte di Sanremo 2025, Vertebre, ha già superato ogni aspettativa su Spotify, imponendosi come il brano più ascoltato e condiviso tra quelli dei giovani di questa edizione.