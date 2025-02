Sanremo 2025: la classifica della terza serata del festival

Giovedì 13 gennaio è andata in onda la terza serata di Sanremo 2025, capitanata da Carlo Conti affiancato da Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini e che ha riguardato 14 delle 30 delle canzoni in gara.

Super ospiti i Duran Duran: a sorpresa il gruppo britannico si è esibiti insieme a Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin.

Al termine di questo terzo appuntamento, proprio come per il primo e il secondo, sono state rivelate le prime 5 posizioni della classifica, che come ieri è stata stabilita dal pubblico da casa e dalle radio. I nomi dei più votati sono stati mostrati in ordine casuale e non nell’ordine del reale posizionamento.

“Adesso annunciamo i primi 5 di stasera in ordine randomico, la top five secondo la giuria delle radio e di voi che ci state guardando.In testa alla classifica provvisoria ci sono i Come Cose, poi anche Brunori Sas, Irama, Olly e c’è anche Francesco Gabbani. Questi sono i nomi di questa sera“ ha annunciato Carlo Conti.

La classifica della terza serata di Sanremo 2025

Coma_cose

Brunori SAS

Irama

Olly

Francesco Gabbani

Il video dell’annuncio della classifica

In chiusura dello show, è stata disputata anche la finale della categoria Nuove Proposte che ha visto i due finalisti Alex Wyse e Settembre contendersi la vittoria.

Il vincitore, svelato da Carlo Conti, è dunque Settembre che è riuscito ad aggiudicarsi il premio finale con la sua canzone, già di successo, intitolata Vertebre.

Cosa ne pensate della classifica della terza serata di Sanremo 2025?