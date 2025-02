Settembre a Sanremo 2025: testo Vertebre e video esibizione

Settembre è in gara nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025 con il suo Vertebre.

“Scrivendo canzoni mi viene naturale scavare nelle emozioni, sia positive che dolorose, la musica si ispira ai rumori di fondo della nostra vita. E a volte usando la bellezza si possono curare le ferite” ha raccontato il giovane artista.

Scritto da Andrea Settembre, con Manuel Finotti e Laura Di Lenola, è prodotto da Gorbaciof e BNJMN con la direzione artistica di Carlo Avarello.

Il video dell’esibizione a Sanremo 2025

Testo Vertebre di Settembre

Mi hai detto: “Non fa niente”

E poi mi stai lasciando solo

Mi hai messo in bocca le tue colpe

E sai che questo non è il modo

Giochiamo a fare i grandi, ma

Piangiamo all’università

Anch’io mi sento a volte

Un cane perso in mezzo alla città

Strappami la pelle dalle vertebre

Ma dimmi pecchè nun vuo’ cchiù parla’ cu me

Nei tuoi occhi brucia la città

Che poi stare qui con te è come perdere la dignità

Trascurarsi per me è uguale a fottere

È buttarsi nel fuoco, senza accendere

Tra noi due non so chi vincerà

Nessuno ci ha mai detto come si piange alla nostra età

Mi hai dato il meglio di te

Le tue bugie migliori

Ed io le ho strette così forte

Mentre imparavo a cadere

Strappami la pelle dalle vertebre

Ma dimmi pecché nun vuò cchiù parlà cu’mmé

Nei tuoi occhi brucia la città

Che poi stare qui con te è come perdere la dignità

Trascurarsi per me è uguale a fottere

È buttarsi nel fuoco, senza accendere

Tra noi due non so chi vincerà

Nessuno ci ha mai detto come si piange alla nostra età

(Piove sale dentro la tua stanza)

(Na dummeneca ca nun me passa)

Nessuno ci ha mai detto, no

Nessuno ci ha mai detto, no

(Cerchiamo rimedi contro l’ansia)

Sulo pe nun sparí

Strappami la pelle dalle vertebre

Ma dimmi pecché nun vuò cchiù parlà cu’mmé

Tra noi due non so chi vincerà

Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età

Significato

Vertebre che Settembre porta al Festival di Sanremo 2025 è un brano intenso e personale che parla della vulnerabilità a cui ci espongono le nostre emozioni. Recita la canzone: “Nessuno ci ha mai detto come si piange alla nostra età/ Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età”.