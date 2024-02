Sanremo 2024: Maninni canta Non mi avete fatto niente con Ermal Meta

Parata di stelle questa sera sul palco dell’Ariston a Sanremo 2024: tra i duetti, Maninni canta Non mi avete fatto niente con Ermal Meta.

Ciascuno dei 30 artisti in gara, accompagnati da ospiti musicali come “sodalizio artistico” realizzato per l’occasione, interpreta una “cover” scelta tra le canzoni del repertorio italiano e internazionale.

Il duetto di Maninni con Ermal Meta

Maninni, nome d’arte di Alessio Maninni, è un cantautore pugliese di 26 anni, proveniente da Bitetto, in provincia di Bari. L’autore, che è uno dei cantanti in gara a Sanremo 2024 con il brano Spettacolare, è un volto già conosciuto nell’ambiente televisivo, dopo aver partecipato alla 16° edizione di Amici, ma anche per la presenza alla scorsa finale di Sanremo Giovani 2022, dove si presentò con il progetto Mille porte. Un anno dopo ritorna da concorrente Big del Festival di Sanremo, a sette anni dal suo esordio discografico con Parlami di te.

