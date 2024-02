Sanremo 2024: testo e significato di Spettacolare di Maninni

Il significato e il testo di Spettacolare di Maninni sono in esclusiva su Tv Sorrisi e Canzoni.

Nato nel 1997 a Bari, il cantautore e polistrumentista Alessio Mininni (questo è il suo vero nome) ha partecipato alla 16edizione di Amici Maria De Filippi e ora fa il suo debutto al Festival con una ballad romantica.

Maninni revealed the cover of his debut album “Spettacolare” named after his #Sanremo2024 song of the same title. The album is set to be released on February 9th. pic.twitter.com/bfUVQTmRhv — Festival di Sanremo (en) (@sanremo_en) January 22, 2024

Testo Spettacolare di Maninni

Hai imparato a cadere con stile

Come fanno i campioni di muay thai

Hai ragione a non dire per sempre

Tanto per sempre non arriva mai

Hai capito che non è il destino

A tirarti fuori da milioni di guai

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Come l’amore il primo giorno d’estate

Come i dischi belli che non scordi più

Come l’istante che ti cambia per sempre

Ma in fondo resti ancora e ancora tu

E ci saranno le giornate bastarde

Quelle che non ce la fai più

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

C’è chi cerca soltanto diamanti

O la formula giusta per la felicità

Ma siamo spesso tutti troppo distratti

O troppo convinti per riconoscerla

Tutto il mondo è una gabbia di specchi,

Una partita a scacchi con la verità

Ma abbracciami che è uno spettacolo

Come l’amore il primo giorno d’estate

Come i dischi belli che non scordi più

Come l’istante che ti cambia per sempre

Ma in fondo resti ancora e ancora tu

E ci saranno le giornate bastarde

Quelle che non ce la fai più

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Come l’amore il primo giorno d’estate

Come i dischi belli che non scordi più

Come l’istante che ti cambia per sempre

Ma in fondo resti ancora e ancora tu

E ci saranno le giornate bastarde

Quelle che non ce la fai più

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Significato della canzone

Il brano dell’artista è stata definito in anteprima come “una canzone onesta e romantica, il cui titolo si riferisce alla voglia di stringersi forte per reagire a ‘giornate bastarde, quelle che non ce la fai più'”.

La frase del testo di Spettacolare di Maninni da ricordare, secondo Sorrisi: “Tutto il mondo è un gabbia di specchi, una partita a scacchi con la verità”.

