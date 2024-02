Sanremo 2024: Clara canta con Ivana Spagna Il cerchio della vita

Parata di stelle questa sera sul palco dell’Ariston a Sanremo 2024: tra i duetti, Clara canta con Ivana Spagna e il coro di voci bianche di Torino Il cerchio della vita.

Ciascuno dei 30 artisti in gara, accompagnati da ospiti musicali come “sodalizio artistico” realizzato per l’occasione, interpreta una “cover” scelta tra le canzoni del repertorio italiano e internazionale.

Il duetto di Clara con Ivana Spagna

Clara, vincitrice di Sanremo Giovani 2023 con il brano “Boulevard”, è in gara alla 74° edizione del Festival di Sanremo con l’inedito Diamanti Grezzi, disponibile da mercoledì 7 febbraio su tutti i digital store e in radio.

Per la prima serata del Festival di Sanremo, CLARA è salita sul palco del Teatro Ariston con un look dall’archivio Armani Privè Spring 2011 Couture che richiama il brano portato in gara “Diamanti grezzi” perché riflette la luce, come se fosse il principio di un diamante.

La canzone, scritta da Clara Soccini, Alessandro La Cava e Francesco “Katoo” Catitti, che ha curato anche la produzione, racconta il tema della ri-scoperta continua e quotidiana di se stessi, in un messaggio universale che unisce tutte le generazioni. Ciascuno, infatti, colleziona nel tempo esperienze di vita e relazioni che definiscono la propria identità̀ e che allo stesso tempo la mettono in discussione, dando l’opportunità̀ di scoprire sempre nuove cose di sé, come “mille pezzi di una storia sola”.

L’unico modo, tuttavia, per vivere in libertà è abbandonare l’ansia costante di deludere le aspettative altrui e la ricerca stessa della perfezione, fare tesoro dei fallimenti ed essere fieri di essere solo dei diamanti grezzi, in perenne lavorazione. Il videoclip, disponibile dal 7 febbraio, diretto da Attilio Cusani con la produzione di Borotalco.tv, racconta la storia di più generazioni all’apparenza distanti e molto diverse che si intrecciano e si incontrano, riscoprendo la capacità di divertirsi e di amare se stessi.

Potrebbe interessarti anche:

Tutti i duetti del Festival di Sanremo 2024