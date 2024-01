Sanremo 2024: il testo e il significato di Sinceramente di Annalisa

Il testo del brano Sinceramente di Annalisa è stato pubblicato da Tv Sorrisi e Canzoni, con il numero della rivista del 30 gennaio.

La canzone in gara a Sanremo 2024 è stata scritta dalla stessa Annalisa insieme a Davide Simonetta e a Paolo Antonacci.

In linea con gli ultimi successi dell’artista ligure, il pezzo è stato descritto come “un brano elettro-pop veloce e radiofonico, caratterizzato da una metrica avventurosa”.

Testo Sinceramente di Annalisa

Mi sveglio ed è passata solo un’ora

Non mi addormenterò

Ancora otto lune nere e tu la nona

E forse me lo merito

La vuoi la verità

Ma quale verità

Ti dico la sincera o quella più poetica

Mi sento scossa ah

Ma quanto male fa

Come morire

Ma non capita

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

E mi piace quando quando quando quando piango

E anche se poi cadesse il mondo

Non mi sogno di morire di sete

Sto tremando sto tremando

Sto lasciando dei chiari di luna indietro

E tu non sei leggero

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Tua

Solo tu

Tu spegni sigarette su velluto blu

Mi lasci sprofondare prima

E dopo su

Appena mi riprendo

Ti lascio un messaggio

Adesso

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

E mi piace quando quando quando quando piango

E anche se poi cadesse il mondo

Non mi sogno di morire di sete

Sto tremando sto tremando

Sto lasciando dei chiari di luna indietro

E tu non sei leggero

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Tua

Ma sono solo parole

E dopo il vuoto

Sono bagliori

Non è oro

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

Sinceramente

Sinceramente

Tua

Sinceramente

Tua

Sinceramente

Tua

E non hai mai capito

Quando quando quando quando

Quando mi sento male

Quando quando quando quando

Sai già che è tanto

Se ti mando mando mando mando solo un messaggio

Due parole

C’è scritto sul finale

Sinceramente

Tua

Significato di Sinceramente

La canzone che Annalisa porta a Sanremo 2024 non ha al centro l’amore in sé, ma la voglia di essere liberi e la necessità di essere accettati per la propria personalità.

Chi è Annalisa Scarrone

Conosciuta anche con il nome d’arte di Nali, è una cantautrice italiana diventata nota al grande pubblico italiano nel 2010, dopo la sua partecipazione alla decima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove si è classificata seconda e ha ottenuto il Premio della Critica.

Il 2022 è l’anno del successo, prima con i Boomdabash nel tormentone Tropicana e poi con la hit Bellissima.

Nel 2023 continua dominare le classifiche con un altro tormentone estivo, Mon amour, a cui segue Disco Paradise, scritto e cantato con Fedez e gli Articolo 31.

Chiude la trilogia Ragazza sola, ultimo singolo che anticipa l’uscita dell’album E poi siamo finiti nel vortice, pubblicato lo scorso settembre e seguito dal brano Euforia.

Annalisa: quante volte a Sanremo

Nel corso della sua carriera, Nali ha partecipato 6 volte al Festival: nel 2013 con Scintille, nel 2015 con Una finestra tra le stelle, nel 2016 con Il diluvio universale e nel 2018 con Il mondo prima di te.

Nel 2021 è tornata all’Ariston con brano Dieci e quest’anno è in gara con l’inedito Sinceramente.

Annalisa pertecipa alla serata cover di questa edizione con La Rappresentante di Lista, sulle note di Sweet Dreams degli Eurythmics.

