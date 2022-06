La Rappresentante di Lista – Diva: video, testo e significato

La Rappresentante di Lista, il progetto fondato dalla cantante Veronica Lucchesi e dal polistrumentista Dario Mangiaracina, è da poco tornata con un nuovo brano.

È infatti disponibile a partire da venerdì 17 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo Diva.

Il pezzo segue il successo di Ciao Ciao, il brano presentato al Festival di Sanremo e già certificato doppio Disco di Platino.

Ecco qual è il significato di Diva della LRDL

“Io sono una diva, o non sono più niente”: scritto durante una session contestualmente al singolo sanremese, è un invito per tutte e tutti a sentirsi dive e divi, all’accettazione di sé e all’autodeterminazione.

Ciascuno di noi ha la possibilità di sviluppare il percorso personale che desidera, di inseguire i propri sogni, e ha il diritto di non essere ferito e attaccato per le proprie scelte e per le proprie fragilità (“non mi stressare, non mi dire niente, non farmi male perché sono fragile”).

Quello di Diva è quindi un messaggio di inclusività e rispetto per le diversità, come sempre è accaduto nella produzione e nella storia de LRDL.

La libertà è la condizione che dobbiamo conquistare per far fiorire la “diva” che custodiamo. Solo tacendo le voci feroci del giudizio, che spesso provengono proprio da noi stessi, si può raggiungere la vera emancipazione.

Si tratta di un processo complesso e le conquiste sono spesso fragili, a rischio, parte di un discorso molto intimo e delicato.

Il video del pezzo della Rappresentante di Lista

Il videoclip del brano è girato a Palermo, la città de LRDL, per la regia di Simone Rovellini, e vede protagonisti Veronica e Dario nella splendida cornice di Piazza Pretoria.

Uno dei luoghi simbolo di Palermo per uno dei progetti più rappresentativi della scena musicale della città, la Piazza è nota anche con il nome di Piazza della Vergogna, perché tutte le sue statue sono raffigurate nella loro nudità.

Ritenute simbolo di corruzione e malcostume, le statue vennero danneggiate ed evirate. Una piazza emblematica, che ha regalato a LRDL forti suggestioni per il videoclip di un brano che racconta proprio della forza e del pericolo del (pre)giudizio altrui.

Il testo di Diva

Hello, divas! (Hello)

You’re a special diva

You’re my only diva

Are you ready for this? (Yeah)

And you? (And me)

Four, three, two, one (Let’s go)

Vivo e muoio d’amore sola con me

Sono una voce feroce su di me, su di me

Quando mi sento un tormento qui nel petto

Non è vero, è vero, è vero

Non è facile, non è facile

Io sono una diva o non sono più niente

E non mi fare male, sono come la gente

Io sono una diva o non sono più niente

Non mi giudicare, farò finta di niente

Non mi stressare

Non mi dirе niente, non farmi male pеrché

Sono fragile

Non mi stressare

Non mi dire niente, non farmi male, non farmi male, non farmi male

Soli la notte, distrutta

Che importa?

Ballo, ballo per ore

Quando ho voglia di stare un po’ con me

Corro distratta

Non lo vedi che il mondo mi scappa

Non è vero, è vero, è vero

Non è facile, non è facile

Io sono una diva o non sono più niente

E non mi fare male, sono come la gente

Io sono una diva o non sono più niente

Non mi giudicare, farò finta di niente

Non mi stressare

Non mi dire niente, non farmi male perché

Sono fragile

Non mi stressare

Non mi dire niente, non farmi male perché

Sono fragile

Uoh-oh, che cosa farò?

E mi scappa da ridere

Che cosa farò?

Uoh-oh, oh-oh, oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh

Non mi stressare

Non mi dire niente, non farmi male perché

Sono fragile

Non mi stressare

Non mi dire niente, non farmi male perché

Sono fragile