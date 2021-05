Sangiovanni sogna di collaborare con Madame, Jovanotti e Justin Bieber

Sangiovanni ha rilasciato ieri una lunga intervista per RTL 102.5. Tra le altre cose il cantante ha raccontato tanti dettagli sulla sua amica e collega Madame ma anche di quelle collaborazioni che gli piacerebbe intraprendere in futuro.

D’altra parte con la rapper di Vicenza, come sappiamo, l’artista di Amici 20 ha moltissime cose in comune. A partire dalle origini (hanno frequentato la stessa scuola) e la casa discografica da cui sono stati arruolati, la Sugar.

A fronte di una stima reciproca che Madame non ha mai tenuto nascosta verso il cantante di Malibu, Sangiovanni a sua volta non nasconde che vorrebbe collaborare proprio con lei. Ecco un estratto dell’intervista, riportato da Novella 2000.

Desidero tantissimo collaborare con Madame, un po’ per l’amicizia che c’è e anche perché è l’artista donna che sento più vicino a me come sound e come messaggi di musica. E poi la trovo fortissima. Sicuramente arriverà qualcosa con Madame. Quando io ho iniziato a fare musica, lei è stata una delle prime persone a credere in me. Mi ha scoperto dal nulla nel mio paesino di Vicenza e mi ha insegnato un sacco di cose, mi ha aiutato tantissimo.