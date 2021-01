Sangiovanni è il primo classificato al televoto della scorsa settimana di Amici di Maria De Filippi e per questo il suo inedito Lady uscirà su tutte le piattaforme digitali da stasera alle ore 24:00!

Il brano è stato scritto da Sangiovanni ed è stato prodotto da Zef. Il cantautore, allievo della scuola di Amici, è stato premiato dal pubblico con la prima posizione in classifica durante lo speciale di sabato scorso. Così ottiene l’anticipo di due giorni per la pubblicazione del suo inedito rispetto agli altri pezzi in uscita. Ecco le ultime dichiarazioni del rapper veneto.

Ci sono due tipi di persone in amore e nella vita: quelle che insegnano a volare e quelle che volano. Poi ci sono quelle persone che nello stesso momento sono entrambe le cose. Io ho il coraggio e la pazienza di prendere un’anima così piccola e poggiarla su un piedistallo, trasformarla in un qualcosa di enorme. E tu?

Chi è Sangiovanni di Amici 20

Nato a Vicenza, Giovanni Damian ha scelto il suo nome d’arte Sangiovanni giocando con l’appellativo “Santo” visto che gli è sempre stato detto di non avere la faccia da bravo ragazzo. Vive a Vicenza con i genitori, il fratello e la sorella. Ha compiuto 18 anni a gennaio. Ama giocare a tennis. Scrive canzoni da circa un anno. Si è presentato ad Amici cantando l’inedito Guccy Bag e il suo Prof di riferimento è Rudy Zerbi. E voi cosa ne pensate di Lady di Sangiovanni? L’avete già ascoltata?