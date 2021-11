Sangiovanni ha raccontato a Fedez come ha conosciuto Madame

Sangiovanni e Madame come si sono conosciuti? A rispondere ci ha pensato il giovanissimo cantante vicentino, intervistato ieri da Fedez e Luis in una nuova puntata del podcast Muschio Selvaggio, disponibile su Youtube.

I due artisti multiplatino si sono incontrati due anni fa, come già sappiamo, nello studio di un altro talento under 20 di Vicenza, nuova golden area della musica italiana, il producer Bias.

L’artista di Raggi gamma, sin dall’esperienza ad Amici, non ha mai tenuto nascosto il suo legame con Francesca Calearo, in arte Madame. Una conoscenza che ha avuto inizio sin dai tempi del liceo.

Anche la giovane rapper, dal canto suo, ha supportato Sangio durante la partecipazione al talent show facendo apertamente il tifo per lui.

Dopo l’annuncio dell’arrivo del singolo Perso nel buio, in radio e in digitale il prossimo venerdì, 12 novembre, Sangiovanni è tornato a parlare del suo rapporto con l’artista svelando che è stata la persona che lo ha aiutato a prendere la decisione di avventurarsi ad Amici pur non avendo terminato la scuola.

Francesca è stata una vera e propria talent scout per Giovanni Pietro Damian che ha sorpreso Fedez con il suo racconto.

Le parole di Sangiovanni su Madame a Muschio Selvaggio

Madame è super mia amica, poi siamo della stessa città, ci conoscevamo prima di tutto, sì ci conoscevamo già, anzi è stata lei che mi ha portato a fare musica. Perché praticamente aveva questa migliore amica che stava nella mia scuola e che un giorno mi scrisse. Iniziai a parlare con questa ragazza che mi disse che aveva ascoltato una mia canzone che avevo registrato da un altro mio amico (che abita nello stesso paesino). La ragazza mi chiese ‘Come, non fai il musicista’?. Io risposi: ‘No, non ho niente, non conosco nessuno’. Poi mi ha portato in questo studio a Vicenza dove c’era Madame. Lì si è innamorata artisticamente di me, mi ha detto che dovevo assolutamente fare musica e mi ha portato da Bias che è il nostro producer. Da allora ho fatto i miei pezzi in studio e poi sono andato ad Amici.

Dopo aver appreso questa premessa, possiamo immaginare perché il primo pezzo collaborativo di Sangiovanni e Madame sarà davvero molto più di un singolo e più di una semplice collaborazione artistica.