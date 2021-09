Raggi gamma di Sangiovanni: video ufficiale, testo e significato

Sangiovanni è tornato con il suo nuovo singolo Raggi gamma, fuori da venerdì 24 settembre. Il brano anticipa l’uscita del nuovo album ed è stato annunciato con una serie di poster affissi in tutta Milano.

Le mezze stagioni ritorneranno” e “Non ci sono più gli uomini di una volta” sono alcune dei clichè che Sangiovanni usa per giocare con le parole nel suo racconto di un amore che “ferma le onde e i raggi gamma”.

Questi ultimi sono degli ostacoli che l’artista incontra nel video, una storia in cui Sangio deve recapitare un regalo alla sua amata, e che spariscono nel momento esatto in cui il pacchetto è consegnato.

Video di Raggi gamma di Sangiovanni

Testo di Raggi gamma di Sangiovanni

E se mi guardi così si fermano anche le onde

E i raggi gamma non saranno così così

Non saranno più un dramma

E le mezze stagioni ritorneranno oh oh oh

E oggi prendo la metro oh oh oh

Per portarti un regalo un po’ strano

Che se sorridi è così così così, che tutto torna umano

Mi sento un ragazzino alla prima cotta

non ci sono più gli uomini di una volta

ho gli occhi a cuoricino per quanto sei bella

il tuo amore spazza via le giornate di pioggia

sai che ho mille problemi

mille pensieri in testa, ma tu me li risolvi

più o meno tutte le volte ti prendi cura di me

anche quando non serve

no no, non è la mia prima volta

ma sei la mia prima volta

perché non ho conosciuto qualcuno come te

sai cosa mi passa per la testa

E se mi guardi così si fermano anche le onde

E i raggi gamma non saranno così così

Non saranno più un dramma

E le mezze stagioni ritorneranno oh oh oh

E oggi prendo la metro oh oh oh

Per portarti un regalo un po’ strano

Che se sorridi è così così così, che tutto torna umano

Che mangio a pranzo se non ho fame

che faccio adesso se non ci sei

avevo bisogno di un pò di spazio

ma ora ti penso e lo sai

cosa mi passa per la testa

E se mi guardi così si fermano anche le onde

E i raggi gamma non saranno così così

Non saranno più un dramma

E le mezze stagioni ritorneranno oh oh oh

E oggi prendo la metro oh oh oh

Per portarti un regalo un po’ strano

Che se sorridi è così così così, che tutto torna umano

Che tutto torna umano (x3)